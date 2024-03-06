Сульшер рассказал, как упрашивал МЮ купить Холанда
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что несколько раз упрашивал клуб с "Олд Траффорд" приобрести нападающего Эрлинга Холанда.
Присоединившись к "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022, Холанд забил 52 гола в своем дебютном английском сезоне и помог "горожанам" сделать требл.
Холанд мог приехать в Англию и раньше, однако боссы "Юнайтед" не поверили, что соотечественник Сульшера настолько хорош.
"Он играл у меня в "Мольде" на протяжении около двух сезонов. Летом до моего прихода (в МЮ) я позвонил в клуб и сказал: "Вы должны купить этого парня. Он будет игроком абсолютно высшего уровня".
"То было в июне или июле 2018, и они сказали "нет". У них было достаточно отчетов насчет игроков, поэтому я подумал: "Окей, нет проблем". Затем я стал временным тренером, а "Мольде" продал Холанда в "Ред Булл".
"Первые три-четыре месяца он не играл, и я сказал клубу: "Сразу же его купите, прежде чем он сыграет. Просто купите его сейчас, потому что у него есть пункт о выкупе". Мы знали это, и никто другой не заплатил бы за него такие деньги в то время — 20 миллионов евро. Это была бы удачная сделка".
"Клуб решил не покупать его. Мы никогда не делали предложений и не вели переговоры насчет него, но когда он начал забивать голы в Зальцбурге, они все поняли".
"Когда он выступал за дортмундскую "Боруссию", за ним охотился "Ювентус", за ним охотился каждый. Там был другой пункт о выкупе — тоже не такой плохой, 60 миллионов евро", — цитирует Сульшера talkSPORT.
06.03.2024 17:00
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хуже долбоебов из манчестера только долбоебы из членси. Конкуренция растет среди этих дегенератов с каждым сезоном.
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и так уже 10 лет. покупают всякий шлак, а толковых игроков по запросу тренера как будто нарочно упускают. погбецо, магваер, санчо и куча прочих были куплены не пойми зачем. холланд, ван дайк, мане и куча прочих были профуканы на ровном месте. но виноваты всегда тренеры, ага. с таким управлением никакой тренер результата не даст.
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