Сульшер рассказал, как упрашивал МЮ купить Холанда

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что несколько раз упрашивал клуб с "Олд Траффорд" приобрести нападающего Эрлинга Холанда.

Присоединившись к "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022, Холанд забил 52 гола в своем дебютном английском сезоне и помог "горожанам" сделать требл.



Холанд мог приехать в Англию и раньше, однако боссы "Юнайтед" не поверили, что соотечественник Сульшера настолько хорош.



"Он играл у меня в "Мольде" на протяжении около двух сезонов. Летом до моего прихода (в МЮ) я позвонил в клуб и сказал: "Вы должны купить этого парня. Он будет игроком абсолютно высшего уровня".



"То было в июне или июле 2018, и они сказали "нет". У них было достаточно отчетов насчет игроков, поэтому я подумал: "Окей, нет проблем". Затем я стал временным тренером, а "Мольде" продал Холанда в "Ред Булл".



"Первые три-четыре месяца он не играл, и я сказал клубу: "Сразу же его купите, прежде чем он сыграет. Просто купите его сейчас, потому что у него есть пункт о выкупе". Мы знали это, и никто другой не заплатил бы за него такие деньги в то время — 20 миллионов евро. Это была бы удачная сделка".



"Клуб решил не покупать его. Мы никогда не делали предложений и не вели переговоры насчет него, но когда он начал забивать голы в Зальцбурге, они все поняли".



"Когда он выступал за дортмундскую "Боруссию", за ним охотился "Ювентус", за ним охотился каждый. Там был другой пункт о выкупе — тоже не такой плохой, 60 миллионов евро", — цитирует Сульшера talkSPORT.