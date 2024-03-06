"Челси" планирует купить Нико Уильямса
"Челси" планирует приобрести вингера "Атлетико" и сборной Испании Нико Уильямса грядущим летом.
По информации The Telegraph, приоритетом "Челси" на летнее трансферное окно остается приглашение забивного нападающего, и ведущими целями "синих" на этой позиции являются Виктор Осимхен из "Наполи" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".
Но одновременно "Челси" надеется изыскать возможность для приобретения 21-летнего Уильямса, чей контракт с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 43 миллиона фунтов.
В данный момент Уильямс получает в "Атлетике" значительно более 100,000 фунтов в неделю "чистыми", а значит Нико стал бы одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Челси".
Как отмечает источник, приобретение Уильямса также поставило бы под вопрос будущее в клубе Рахима Стерлинга и Михаила Мудрика, которые не оправдывают ожиданий в этом сезоне.
06.03.2024 16:00
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Последние комментарии:
Новый мудик
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Купить всех. И еще одного тренера купить, пусть их будет два! Два ведь лучше чем один. Редчайшие долбоебы конечно. ))
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Еще один черножопик
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К Р А С И В О
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