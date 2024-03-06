"Челси" планирует купить Нико Уильямса

Нико Уильямс "Челси" планирует приобрести вингера "Атлетико" и сборной Испании Нико Уильямса грядущим летом.

По информации The Telegraph, приоритетом "Челси" на летнее трансферное окно остается приглашение забивного нападающего, и ведущими целями "синих" на этой позиции являются Виктор Осимхен из "Наполи" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".

Но одновременно "Челси" надеется изыскать возможность для приобретения 21-летнего Уильямса, чей контракт с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 43 миллиона фунтов.

В данный момент Уильямс получает в "Атлетике" значительно более 100,000 фунтов в неделю "чистыми", а значит Нико стал бы одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Челси".

Как отмечает источник, приобретение Уильямса также поставило бы под вопрос будущее в клубе Рахима Стерлинга и Михаила Мудрика, которые не оправдывают ожиданий в этом сезоне.


Метки Атлетик, Уильямс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 06.03.2024 16:34 # hammersmith
    Новый мудик

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  2. acceptodessa 06.03.2024 16:27 # acceptodessa
    Купить всех. И еще одного тренера купить, пусть их будет два! Два ведь лучше чем один. Редчайшие долбоебы конечно. ))

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  3. bangladesh 06.03.2024 16:20 # bangladesh
    Еще один черножопик

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  4. thegodfather 06.03.2024 16:13 # thegodfather
    К Р А С И В О

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