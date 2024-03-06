Сульшер: "Фернандеш ведет себя слишком страстно и теряет контроль"

Бруну Фернандеш Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник Бруну Фернандеш ведет себя "слишком страстно" для капитана.

Прошлым летом Фернандеш был назначен капитаном "Юнайтед", забрав повязку у защитника Харри Магуайра.

К тому, как Фернандеш исполняет обязанности капитана, нередко возникают вопросы, в том числе у легенд "Юнайтед" вроде Роя Кина, которого откровенно раздражает эмоциональное поведение Бруну на футбольном поле в неудачных матчах.

В свое время Сульшер предпочел сделать капитаном Магуайра, однако Бруну видел у Фернандеша лидерские качества.

"Я знал, что Бруну Фернандеш обладает качествами капитана, когда я был главным тренером "Манчестер Юнайтед". У него есть характер и мастерство, но временами он ведет себя слишком страстно и слегка теряет контроль — он знает об этом, и я говорил ему это".

"Я обожал Харри Магуайра в качестве капитана, он был лидером того коллектива для меня, когда я был в клубе", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 15:00

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  1. bangladesh 06.03.2024 16:22 # bangladesh
    Миха опять соли въебал?

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  2. acceptodessa 06.03.2024 16:20 # acceptodessa
    Впечатлительная португальская puta.

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  3. liverpool-66 06.03.2024 15:13 # liverpool-66
    Бруну видел у фернандеша лидерские качества)))

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