Сульшер: "Фернандеш ведет себя слишком страстно и теряет контроль"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник Бруну Фернандеш ведет себя "слишком страстно" для капитана.

Прошлым летом Фернандеш был назначен капитаном "Юнайтед", забрав повязку у защитника Харри Магуайра.



К тому, как Фернандеш исполняет обязанности капитана, нередко возникают вопросы, в том числе у легенд "Юнайтед" вроде Роя Кина, которого откровенно раздражает эмоциональное поведение Бруну на футбольном поле в неудачных матчах.



В свое время Сульшер предпочел сделать капитаном Магуайра, однако Бруну видел у Фернандеша лидерские качества.



"Я знал, что Бруну Фернандеш обладает качествами капитана, когда я был главным тренером "Манчестер Юнайтед". У него есть характер и мастерство, но временами он ведет себя слишком страстно и слегка теряет контроль — он знает об этом, и я говорил ему это".



"Я обожал Харри Магуайра в качестве капитана, он был лидером того коллектива для меня, когда я был в клубе", — цитирует Сульшера Daily Mirror.