О'Лири сравнил Салиба с Ван Дейком

Легенда "Арсенала" Дэвид О'Лири считает, что защитник Вильям Салиба стал для "канониров" аналогом Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

В 27 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" пропустил только 23 гола — меньше всех в дивизионе. Особенно хорошо оборона "канониров" действует в 2024 году, позволив соперникам по чемпионату поразить ворота Давида Райи лишь трижды в семи поединках.



О'Лири, сыгравший рекордные 722 матча за "Арсенал", считает связку Салиба с Габриэлем Магальяэсом в центре обороны — а также с опорником Декланом Райсом — ключом к успешному выступлению "канониров" в этом сезоне.



"Салиба — это как Ван Дейк, когда Ван Дейк перешел в "Ливерпуль". На мой взгляд, он будет становиться только лучше, он — "Роллс-Ройс".



"Думаю, его связка с Габриэлем по уровню своей стабильности не уступает никакой другой связке в Премьер-Лиге. Им дополнительно помогло то, что в этом году перед ними располагается великолепный Деклан Райс, который проявляет себя потрясающим образом".



"Эта тройка абсолютно феноменальна. Они являются хребтом команды. Им жизненно важно не потерять никого из этой тройки, чтобы ударно провести остаток сезона", — цитирует О'Лири Daily Mirror.