"Юнайтед" хочет продать Санчо летом

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от вингера Джейдона Санчо насовсем.

Угодив в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу в сентябре, в январе Санчо был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию".

Именно у "Боруссии" "Юнайтед" и приобрел Санчо летом 2021, заплатив за Джейдона 73 миллиона фунтов.

По информации HITC, в ближайшие недели "Юнайтед" и "Боруссия" собираются обсудить будущее Санчо. "Красные дьяволы" уже дали понять представителям Джейдона, что идеальным сценарием для них является продажа игрока сборной Англии летом.

Предполагается, что Санчо открыт к расставанию с "Юнайтед" насовсем, однако постоянный трансфер Джейдона в "Боруссию" выглядит проблематичным из-за финансовой стороны вопроса.

"Юнайтед" придется довольствоваться продлением аренды на сезон 2024/25 с опцией выкупа, либо "дьяволам" нужно искать другого покупателя на 23-летнего вингера.

Добавим, после своего возвращения в Дортмунд Санчо сыграл семь матчей, включая пять выходов в старте, и отдал одну результативную передачу.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 06.03.2024 14:12 # quavo
    Идеально поменять санчо на леао

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  2. narcot-fake 06.03.2024 13:32 # narcot-fake
    Добавим, после своего возвращения в Дортмунд Санчо сыграл семь матчей, включая пять выходов в старте, и отдал одну результативную передачу.



    ТОПАРЬ

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  3. alexomck 06.03.2024 12:50 # alexomck
    Хорошо, если половину этой суммы отобьют, а ещё з/п этому пассажиру, агентские... короче, очередной шлак из Германии.

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  4. tigerpool 06.03.2024 12:37 # tigerpool
    настоящий талант, в мю его

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  5. bangladesh 06.03.2024 12:37 # bangladesh
    как же он сднил

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  6. redwhitegun 06.03.2024 12:28 # redwhitegun
    В челси этого топчика)

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