"Юнайтед" хочет продать Санчо летом

"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от вингера Джейдона Санчо насовсем.

Угодив в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу в сентябре, в январе Санчо был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию".



Именно у "Боруссии" "Юнайтед" и приобрел Санчо летом 2021, заплатив за Джейдона 73 миллиона фунтов.



По информации HITC, в ближайшие недели "Юнайтед" и "Боруссия" собираются обсудить будущее Санчо. "Красные дьяволы" уже дали понять представителям Джейдона, что идеальным сценарием для них является продажа игрока сборной Англии летом.



Предполагается, что Санчо открыт к расставанию с "Юнайтед" насовсем, однако постоянный трансфер Джейдона в "Боруссию" выглядит проблематичным из-за финансовой стороны вопроса.



"Юнайтед" придется довольствоваться продлением аренды на сезон 2024/25 с опцией выкупа, либо "дьяволам" нужно искать другого покупателя на 23-летнего вингера.



Добавим, после своего возвращения в Дортмунд Санчо сыграл семь матчей, включая пять выходов в старте, и отдал одну результативную передачу.