"Юнайтед" хочет продать Санчо летом
"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от вингера Джейдона Санчо насовсем.
Угодив в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу в сентябре, в январе Санчо был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию".
Именно у "Боруссии" "Юнайтед" и приобрел Санчо летом 2021, заплатив за Джейдона 73 миллиона фунтов.
По информации HITC, в ближайшие недели "Юнайтед" и "Боруссия" собираются обсудить будущее Санчо. "Красные дьяволы" уже дали понять представителям Джейдона, что идеальным сценарием для них является продажа игрока сборной Англии летом.
Предполагается, что Санчо открыт к расставанию с "Юнайтед" насовсем, однако постоянный трансфер Джейдона в "Боруссию" выглядит проблематичным из-за финансовой стороны вопроса.
"Юнайтед" придется довольствоваться продлением аренды на сезон 2024/25 с опцией выкупа, либо "дьяволам" нужно искать другого покупателя на 23-летнего вингера.
Добавим, после своего возвращения в Дортмунд Санчо сыграл семь матчей, включая пять выходов в старте, и отдал одну результативную передачу.
06.03.2024 12:00
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Последние комментарии:
Идеально поменять санчо на леао
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Добавим, после своего возвращения в Дортмунд Санчо сыграл семь матчей, включая пять выходов в старте, и отдал одну результативную передачу.
ТОПАРЬ
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Хорошо, если половину этой суммы отобьют, а ещё з/п этому пассажиру, агентские... короче, очередной шлак из Германии.
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настоящий талант, в мю его
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как же он сднил
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В челси этого топчика)
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