"Вилле" придется продать минимум одного ключевого игрока

"Астон Вилла" может быть вынуждена продать минимум одного одного ключевого игрока грядущим летом, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Накануне "Вилла" отчиталась об убытке в 119.6 млн. фунтов за сезон 2022/23. При этом ФФП Премьер-Лиги устанавливает лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период, а нарушение этих правил влечет штраф или снятие очков.



Daily Mail ожидает, что сложившаяся ситуация подтолкнет "Виллу" к продаже минимум одного ключевого игрока в летнее трансфероное окно.



"Вилла" может ожидать интереса к полузащитникам Дугласу Луису и Джейкобу Рэмси, но насчет атакующих игроков Олли Уоткинса и Леона Бэйли, недавно заключивших новые контракты, бирмингемцы не приветствуют предложения — то же самое касается Тайрона Мингса, Эзри Конса и Джона Макгинна.



"Вилла" могла бы заработать свыше 50 млн. фунтов с продажи Бубакара Камара, но подписанный свободным агентом летом 2022 полузащитник угодил в лазарет с серьезной травмой колена и вернется только осенью.



Помочь "Вилле" сгладить ситуацию могло бы попадание в Лигу Чемпионов. В данный момент команда Унаи Эмери держится на четвертом месте в Премьер-Лиге, опережая "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".