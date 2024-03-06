Анонс матча "Манчестер Сити" — "Копенгаген"

В среду вечером "Манчестер Сити" надеется подтвердить свой выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв ответный матч 1/8 финала против "Копенгагена".

Три недели назад "Сити" отпраздновал достаточно уверенную победу в Дании со счетом 1:3 благодаря Кевину Де Брюйне, который забил гол и отдал две результативные передачи.



К ответному матчу "Сити" подходит на фоне волевой победы 3:1 над соседями из "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



"Копенгаген", напротив, в минувший уикенд был бит "Мидтьюлландом" со счетом 2:0.



"В футболе детали делают разницу. Всякое может случиться. Мы можем пропустить гол на 85-й минуте... Пропустим второй, и придется играть экстра-таймы".



"Я очень уважаю "Копенгаген". Они хорошо обороняются, у них хорошая система, они очень хорошо организованны", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



- "Сити" выиграл три из пяти матчей против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов (2 ничьи).



- Предыдущая встреча этих команд на "Этихад" в Лиге Чемпионов завершилась победой "Сити" со счетом 5:0 в октябре 2022.



- "Копенгаген" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (2 ничьи, 5 поражений).



- За свою тренерскую карьеру Гвардиола еще никогда не вылетал из Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния, начиная с победы на выезде.



Единственной потерей "Сити" остается плеймейкер Джек Грилиш. Йошко Гвардиол снова в строю. На игровые минуты рассчитывают Рико Льюис, Оскар Бобб и Хулиан Альварес. Натан Аке может получить передышку.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Копенгаген" (Дания). Первый матч — 3:1

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз