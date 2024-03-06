Анонс матча "Манчестер Сити" — "Копенгаген"

Эрлинг Холанд В среду вечером "Манчестер Сити" надеется подтвердить свой выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв ответный матч 1/8 финала против "Копенгагена".

Три недели назад "Сити" отпраздновал достаточно уверенную победу в Дании со счетом 1:3 благодаря Кевину Де Брюйне, который забил гол и отдал две результативные передачи.

К ответному матчу "Сити" подходит на фоне волевой победы 3:1 над соседями из "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.

"Копенгаген", напротив, в минувший уикенд был бит "Мидтьюлландом" со счетом 2:0.

"В футболе детали делают разницу. Всякое может случиться. Мы можем пропустить гол на 85-й минуте... Пропустим второй, и придется играть экстра-таймы".

"Я очень уважаю "Копенгаген". Они хорошо обороняются, у них хорошая система, они очень хорошо организованны", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

- "Сити" выиграл три из пяти матчей против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов (2 ничьи).

- Предыдущая встреча этих команд на "Этихад" в Лиге Чемпионов завершилась победой "Сити" со счетом 5:0 в октябре 2022.

- "Копенгаген" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (2 ничьи, 5 поражений).

- За свою тренерскую карьеру Гвардиола еще никогда не вылетал из Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния, начиная с победы на выезде.

Единственной потерей "Сити" остается плеймейкер Джек Грилиш. Йошко Гвардиол снова в строю. На игровые минуты рассчитывают Рико Льюис, Оскар Бобб и Хулиан Альварес. Натан Аке может получить передышку.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) — "Копенгаген" (Дания). Первый матч — 3:1
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Копенгаген, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 10:00

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  1. gameboy 06.03.2024 10:59 # gameboy
    Че там по эскортси?

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  2. tigerpool 06.03.2024 10:50 # tigerpool
    Легкая прогулка для Принцесс.

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  3. superglor 06.03.2024 10:01 # superglor
    Легкая прогулка для Королей.

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