Брантуэйт может впервые в карьере получить вызов в сборную Англии

На следующей неделе защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт может впервые в своей карьере получить вызов в сборную Англии.

В преддверии товарищеских матчей против Бразилии и Бельгии на "Уэмбли" главный тренер англичан Гарет Саутгейт столкнулся с эпидемией травм в обороне.



Совершено точно не приедут в сборную Люк Шоу, Марк Гехи, Трент Александер-Арнольд и Рис Джеймс, тогда как Харри Магуайр и Киран Триппьер находятся под вопросом.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, Саутгейт готов обратиться к 21-летнему Брантуэйту, которого он лично просматривал минимум дважды за последние недели.



Брантуэйт еще не имеет опыта выступлений за первую сборную Англии и только год назад впервые в карьере был вызван в молодежную сборную.



Вместе с тем Саутгейт считает, что у Брантуэйта, совершившего настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, большое будущее на международной арене, и вызов Джаррада в сборную — это лишь вопрос времени.



Вызов Брантуэйта в сборную только увеличил бы трансферную стоимость Джаррада, которого связывают с переходом в более серьезный клуб грядущим летом.