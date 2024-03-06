Холанд рассказал, как отреагировал на свой промах против МЮ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, как он отреагировал на свой невероятный промах в дерби против "Манчестер Юнайтед".

На исходе первого тайма дерби Манчестера в минувшее воскресенье Холанд не попал по пустым воротам с пары метров. Однако Эрлинг не расстроился и во втором тайме забил свой гол, а "Сити" отпраздновал победу 3:1.



По словам Холанда, такие вещи были проблемой для него в юные годы, однако 23-летний норвежец научился не зацикливаться на своих промахах.



"Это было вызовом для меня в молодости. Помню, будучи молодым, я начинал плакать, если мы проигрывали, а я упускал много моментов. Я работал над этим, но это было вызовом".



"Люди говорят, что я хорош в забивании голов, но я упустил крупнейший момент в мире за все времена два дня назад. Так что я могу стать лучше в этом отношении".



"Я упустил много моментов. Я продолжу упускать моменты, но в то же время я продолжу забивать голы. Поэтому да, наверное, я снова упущу большой момент в будущем, и люди будут критиковать меня, но как мне быть? Должен ли я думать об этом? Нет, я просто должен сосредоточиться на том, чтобы забивать больше голов и помогать команде".



"Это психология. Я не выполнял никаких упражнений, я естественным образом работал над этим. Как и в случае с любой вещью в жизни, не нужно чересчур думать о чем-либо. Если в твоей жизни есть стресс, это плохо".



"Моя жизнь в основном связана с футболом, и на этом мой фокус. У меня одна карьера, поэтому я надеюсь провести свою карьеру как можно лучше. Мой фокус на том, чтобы стать лучшей версией себя, и психологическое состояние играет здесь главную роль".



"Я много требую от себя, все мои партнеры много требуют от меня, как и тренер со всеми фанатами. Думаю, над этим просто нужно поработать, и в конце концов все это — в голове. Это простой ответ, но этого сложно достичь", — цитирует Холанда The Telegraph.