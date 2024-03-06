"Барселона" опережает клубы Премьер-Лиги в борьбе за Аморима
"Барселона" опережает конкурентов из Премьер-Лиге в борьбе за главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.
Если верить авторитетному изданию The Guardian, "Челси" рассматривает Аморима и Роберто Де Дзерби из "Брайтона" на замену своему главному тренеру Маурисио Почеттино.
Положение Почеттино выглядит очень шатким после того, как на аргентинского специалиста ополчились болельщики "Челси", недовольные последними результатами и поражением в финале Кубка Лиги.
Также различные английские издания сообщали, что "Ливерпуль" видит в Амориме запасной вариант на случай, если "красным" не удастся заполучить наставника "Байера" Хаби Алонсо.
Однако The Independent утверждает, что в данный момент "Барселона" ближе к приглашению Аморима, чем какой-либо другой европейский клуб.
"Барселона" присоединилась к числу клубов, находящихся в поисках нового рулевого, после того, как в январе Хави анонсировал свой уход с "Ноу Камп" по окончании сезона.
Аморим по-настоящему преобразил "Спортинг", в 2021 завоевав первый для клуба чемпионский титул за 19 лет. Рубен заслужил репутацию одного из лучших молодых тренеров в Европе, поэтому неудивительно, что 39-летнего португальца связывают с каждой большой вакансией.
06.03.2024 07:00
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