"Брайтон" потребует минимум 12 млн. фунтов за Де Дзерби

"Брайтон" потребует минимум 12 миллионов фунтов в качестве компенсации за своего главного тренера Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби проявил себя с лучшей стороны в "Брайтоне" после прихода на место Грэма Поттера в сентябре 2022. Роберто с успехом продолжил дело предшественника — как в плане результатов, так и качества игры.



Сейчас среди претендентов на 44-летнего итальянца называются "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Бавария" и "Барселона".



Однако в "Брайтоне" у Де Дзерби есть контракт до 2026 года, и "чайки" готовы потребовать у заинтересованных клубов свыше 12 млн. фунтов. Для игрока это была бы не такая большая компенсация, но по тренерским меркам она весьма внушительна, отмечает The Telegraph.



Добавим, за упомянутого Поттера и членов его штаба "Брайтон" получил от "Челси" 21.5 млн. фунтов 18 месяцев назад.