Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

"Арсенал" продолжает громить своих соперников, а "Шеффилд Юнайтед" стабильно пропускает пять или больше голов на своем поле, Эрику Тен Хагу не удалось "засушить" дерби Манчестера — об этом и другом в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





У "Сити" есть много игроков, которые способны сделать разницу



"Манчестер Сити" умеет играть так, что победа "горожан" кажется неизбежной. Именно такое впечатление возникало в манкунианском дерби, даже когда "Юнайтед" вел в счете не протяжении 48 минут. Даже когда Эрлинг Холанд совершил один из величайших промахов в истории Премьер-Лиги, оставалось ощущение, что еще немного и чемпион возьмет свое в этой игре.



Команда Гвардиолы — это не просто сотрудничество Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда. У "Сити" достаточно игроков, способных сделать разницу в каждом отдельном матче, и в этот раз ключевыми игроками "Сити" были Фил Фоден и Родри. Фоден, который в свои 23 года, кажется, выиграл все, что мог, напомнил всем, что проводит свой лучший сезон с точки зрения стабильности и качества игры. Родри же традиционно выполнял функции волнореза, но сумел поучаствовать и в голевой атаке, ограбив своего визави Софьяна Амрабата и предоставив возможность Холанду уйти с поля с забитым голом.



Как ни старался Эрик Тен Хаг "засушить" игру после забитого Маркусом Рэшфордом гола, его команда не смогла справиться с мощью "Сити", развалившись во втором тайме под грузом давления соперника и собственной неидеальности в обороне и опорной зоне. Пока что "Юнайтед" может выглядеть конкурентно в дерби Манчестера только в свой лучший день, при наличии каких-то проблем у "Сити", но в воскресенье был не тот случай.



"Арсенал" наслаждается выдающейся формой своей полузащиты



"Арсенал" довольно ожидаемо разгромил "Шеффилд Юнайтед", устроив карусель у ворот голкипера "клинков" Иво Грбича в первом тайме, когда в некоторые моменты защитники "клинков" не понимали, что происходит на поле. Уже к пятой минуте "Арсенал" мог забивать трижды, а полузащита команды Микеля Артеты с легкостью выводила форвардов на ударные позиции в штрафной. Каким-то чудом в этой игре не забил Букайо Сака, часто оказывавшийся на позиции центрфорварда в условиях, когда "Арсенал" играл без номинального наконечника атак.



Кай Хаверц, Деклан Райс и Мартин Эдегор находятся в потрясающей форме, чем и объясняется та легкость, с которой сейчас "канониры" создают голевые моменты. С реализацией все еще есть проблемы, так как даже в матче, в котором "канониры" забили шесть раз, они упустили немало моментов, но игра команды в созидании определенно напоминает лучшие образцы футбола "Арсенала" времен Арсена Венгера, что не может не радовать болельщиков.



Может ли такой футбол стать чемпионским — узнаем в мае, но следующему сопернику в чемпионате, которым будет "Брентфорд", стоит опасаться разудалой тройки Хаверц-Райс-Эдегор, уничтожившей "Вест Хэм", "Бернли", "Ньюкасл" и "Шеффилд Юнайтед". Большая удача "Арсенала" в этом сезоне в том, что лидеры команды проводят сезон без травм, и во многом благодаря этому они смогли выйти на пик формы на самом важном отрезке сезона. Но и работа Артеты по интеграции в команду Хаверца, ставшего объектом для критики осенью, была проделана блестяще.



Для соперников "Арсенала" основная проблема в том, что неизвестно, от кого ждать угрозу — Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли и Хаверц постоянно меняются местами и не привязаны к конкретным позициям, что создает хаос. "Шеффилд Юнайтед" был, наверное, самым ярким примером команды, которая не понимала, как справляться с каруселью атак "Арсенала", но и ряд команд с более конкурентным составом в этом сезоне становились жертвами полузащиты "канониров".



У Фергюсона — синдром второго сезона



Эван Фергюсон — потрясающий перспективный игрок, физически одаренный, наделенный чувством гола, воображением и хладнокровием. Но часто говорят, что молодые игроки получают свой первый сезон авансом, эксплуатируя соперников, незнакомых с их стилем, и Фергюсон сейчас переживает именно этот спад: 10 голов в 25 матчах в прошлом сезоне сократились до шести в 32 матчах в этом.



Эван не забивает с ноября, и хотя он слишком хорош, чтобы не исправиться рано или поздно, он лишен уверенности и отчаянно нуждается в передышке. Таким образом, вопрос для Роберто Де Дзерби заключается в том, должен ли он дать передышку игроку или же продолжать делать на него ставку в надежде, что ирландского форварда вот-вот прорвет.



Тем временем, "Брайтон" переживает тяжелые времена: домашняя ничья с "Эвертоном", за которой последовали вылет из Кубка Англии от "Вулверхэмптона" и поражение от "Фулхэма" — результаты, которые вынуждают Де Дзерби реанимировать своего нападающего как можно скорее, так как именно к атаке "чаек" сейчас больше всего вопросов.



Уоткинс укрепил свои шансы поехать на Евро-2024



Еще в 2016 году Олли Уоткинс играл на стадионе "Лутона" "Кенилуорт Роуд" в составе "Эксетер Сити" в Лиге Два, а сейчас он оформил дубль в ворота "шляпников", будучи нападающим "Астон Виллы" и кандидатом на поездку на Евро-2024 со сборной Англии. Впечатляют в данном контексте и прогресс "Лутона", и успехи Уоткинса.



Дубль Уоткинса был нейтрализован двумя голами "Лутона", но "Астон Вилла" все же победила и продолжила борьбу за попадание в топ-4 с реальными шансами пробиться в Лигу Чемпионов.



Уоткинс — один из самых стабильных английских нападающих последних сезонов, и сейчас он проводит свой лучший сезон в Премьер-Лиге, забив уже к марту 16 голов в чемпионате, чего ему не удавалось никогда за полный сезон. Очевидно, что его нынешняя форма и пять голов в трех последних матчах — сильный сигнал в сторону Гарета Саутгейта перед скорыми матчами сборной. В официальных матчах за "трех львов" Олли забивал только Сан-Марино, но в товарищеских поединках у него есть голы в ворота Австралии и Кот-д'Ивуара, и он, наверняка, хочет улучшить эту статистику весной.



Мойеса снова может выручить удачная игра в Европе



"Вест Хэм" потихоньку оживает — после трех поражений с общим счетом 0:11 и восьми матчей без побед во всех турнирах "молотки" добыли победы над "Брентфордом" и "Эвертоном" и с хорошим настроением подходят к 1/8 финала Лиги Европы и поездке во Фрайбург, где в этом сезоне "Вест Хэм" уже побеждал на групповой стадии второго по значимости клубного турнира Европы.



Настроение будет еще лучше, когда наберут лучшую форму Мохаммед Кудус и Лукас Пакета, но пока что Дэвида Мойеса очень выручают Джаррод Боуэн и Томаш Соучек, гарантировавшие своими голами набор очков в матчах с "пчелами" и "ирисками".



Для Мойеса, отставку которого уже требовали некоторые "эстеты" с Лондонского стадиона, удачное выступление в Лиге Европы может стать таким же фактором, как и прошлогодний триумф в Лиге Конференций — он сумеет заткнуть критиков и получить новый контракт, если "молотки" снова будут успешны в Европе.



Хау пытается найти баланс в игре "Ньюкасла"



Уже очевидно, что этот сезон будет разочаровывающим для "Ньюкасла", но Эдди Хау необходимо доказать в концовке, что он знает, что делает, и способен обеспечить команде прогресс. История с Сандро Тонали и обилие травм были теми факторами, которые можно назвать объективными причинам спада "сорок", но сейчас, когда лазарет понемногу пустеет, спрос с Хау становится чуть больше.



"Сороки" в последнее время играли в какой-то слишком авантюрный футбол, что и привело к 4:4 с "Лутоном" и 2:2 с "Борнмутом" — с такими командами "Ньюкасл" должен брать очки уверенно, если атака работает качественно, но у "сорок" не было баланса.



С "Вулверхэмптоном" Хау построил игру спокойнее, и "сороки" сначала обеспечили себе надежные тылы, а затем воспользовались хорошей формой своих форвардов, реализовав ряд контратак. Возможно, для тех, кто привык к попыткам тотального давления через прессинг от "сорок" на "Сент-Джеймс Парк", их игра против "волков" и выглядела непривычно, но команда Хау по счету уверенно взяла три очка, впервые за долгое время не пропустив, что важно для обретения баланса в игре.



Характер "Тоттенхэма" — единственный фактор, который оставляет "шпорам" надежду на попадание в топ-4



Еще одной командой, которой недостает баланса в этом сезоне, является "Тоттенхэм", но такое положение вещей вызвано во многом философией менеджера "шпор" Анге Постекоглу, делающего ставку на агрессивный и рискованный стиль игры.



"Тоттенхэм" регулярно пропускает и в этом году в чемпионате еще не играл на "ноль", но у команды Постекоглу есть качество, которое помогает ей компенсировать проблемы в обороне за счет характера и веры в себя.



Только за последние пять матчей "шпоры" совершили три впечатляющих "камбэка", обыграв на своем поле "Брентфорд", "Брайтон" и "Кристал Пэлас" в матчах, когда первым забивал противник. Команда Постекоглу долго раскачивается, но способна играть в такой интенсивный и энергичный футбол, который становится проблемой даже для самых закрытых соперников. "Тоттенхэм", как минимум на своем поле, способен поднимать темп игры на такой уровень, когда соперник не выдерживает нагрузки чисто физически — именно это произошло в матче с "орлами", когда голы Вернера, Ромеро и Сона перевернули ход матча, в котором "шпоры" проигрывали после гола Эберечи Эзе.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru