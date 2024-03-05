ПСЖ не видит в Рэшфорде замену для Мбаппе

ПСЖ не заинтересован в приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда грядущим летом.

Достоверно известно, что в прошлом ПСЖ имел серьезный интерес к Рэшфорду, в том числе прошлым летом — перед тем, как Маркус заключил с "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



В конце этого сезона ПСЖ прощается с Килианом Мбаппе, в связи с чем появились слухи, что французский гранд может предпринять новую попытку заполучить 26-летнего игрока сборной Англии.



Однако talkSPORT в эксклюзивном материале сообщает, что растерявший форму Рэшфорд не значится в шорт-листе ПСЖ на замену Мбаппе.



Вместе с тем ПСЖ действительно планирует совершить трансферный рейд на Премьер-Лигу, но в сфере интересов чемпионов Лиги 1 значатся полузащитники Бруно Гимараэс из "Ньюкасла" и Бернарду Силва из "Манчестер Сити".



Также шорт-лист целей ПСЖ на лето включает в себя Рафаэла Леау из "Милана" и Виктора Осимхена из "Наполи". Последнего также сватают в "Челси", "Арсенал" и "Юнайтед".