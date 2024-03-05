Ричард Хьюз покидает "Борнмут" в конце сезона

"Борнмут" объявил об уходе из клуба своего технического директора Ричарда Хьюза в конце сезона 2023/24.

Лишь на днях в прессе появилась информация, что "Ливерпуль" и "Рома" находятся среди клубов, заинтересованных в Хьюзе.



И вот сейчас "Борнмут" анонсировал расставание с Хьюзом. В официальном заявлении "вишенки" не раскрывают причины ухода 44-летнего шотландца.



Хьюз трудится техническим директором "Борнмута" с 2016 года. Будучи игроком, Ричард провел 185 матчей за "вишенок" в течение шести лет.



Значительную часть своего детства Хьюз провел в Италии и даже занимался в академии "Аталанты". Ричард свободно говорит по-итальянски, чем и обусловлен интерес к его персоне из Серии А.