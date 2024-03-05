Холанд хочет повторить требл с "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что хочет повторить требл в этом сезоне.

Прошлый сезон, дебютный для Холанда в "Сити", получился сверхуспешным в индивидуальном и коллективном плане. Эрлинг забил 52 гола и выиграл с "горожанами" Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



В этом сезоне "Сити" продолжает борьбу на всех трех перечисленных фронтах, и 23-летний норвежец чувствует, что он только вошел во вкус.



"Насчет прошлого года можно думать двумя способами. Первый: я пришел сюда и все выиграл. Другой: мне 23, я выиграл все, но лишь почувствовал вкус к победам. Когда я чувствую это, я хочу сделать это снова. Так я и тружусь. Все просто!" — цитирует Холанда Daily Mail.