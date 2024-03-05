"Юнайтед" готовит запрос насчет Дуги Фридмена

Дуги Фридмен "Манчестер Юнайтед" готовится сделать официальный запрос насчет спортивного директора "Кристал Пэлас" Дуги Фридмена.

Прежде попробовав себя на тренерском поприще, Фридмен трудится спортивным директором "Пэлас" с 2017 года.

Дуги заслужил репутацию специалиста, который умеет разглядеть таланты на уровне Чемпионшипа и ниже, сыграв ключевую роль в приглашении на "Селхерст Парк" Марка Гехи, Эберечи Эзе, Майкла Олисе и других.

Как сообщает The Guardian, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассматривает Фридмена идеальным кандидатом на роль главы селекционного департамента.

49-летний шотландец, который до сих пор живет в пригороде Манчестера, открыт к переходу в "Юнайтед", несмотря на крепкие отношения с президентом "Пэлас" Стивом Пэришем.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Фридмен

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2024 20:00

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