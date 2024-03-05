"Юнайтед" готовит запрос насчет Дуги Фридмена

"Манчестер Юнайтед" готовится сделать официальный запрос насчет спортивного директора "Кристал Пэлас" Дуги Фридмена.

Прежде попробовав себя на тренерском поприще, Фридмен трудится спортивным директором "Пэлас" с 2017 года.



Дуги заслужил репутацию специалиста, который умеет разглядеть таланты на уровне Чемпионшипа и ниже, сыграв ключевую роль в приглашении на "Селхерст Парк" Марка Гехи, Эберечи Эзе, Майкла Олисе и других.



Как сообщает The Guardian, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассматривает Фридмена идеальным кандидатом на роль главы селекционного департамента.



49-летний шотландец, который до сих пор живет в пригороде Манчестера, открыт к переходу в "Юнайтед", несмотря на крепкие отношения с президентом "Пэлас" Стивом Пэришем.