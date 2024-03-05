"Пэлас" готовится к расставанию с Гехи

"Кристал Пэлас" ожидает ухода Марка Гехи грядущим летом и уже ищет замену своему ведущему защитнику.

Игрой за "Пэлас" Гехи заслужил репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции. Марк добился впечатляющего прогресса после перехода из "Челси" за 18 миллионов фунтов летом 2021.



Естественно, успехи Гехи не остались без внимания со стороны грандов Премьер-Лиги. "Пэлас" ожидает огромного интереса к Марку грядущим летом.



Прежде всего на Гехи претендуют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Прежде 23-летнего игрока сборной Англии также сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм".



Продажа Гехи может стать рекордной для "Пэлас", перекрыв трансфер защитника Аарона Ван-Биссаки в "Юнайтед" за 50 миллионов фунтов в 2019 году.



По информации The Telegraph, сейчас "Пэлас" занят составлением шорт-листа центральных защитников на замену Гехи, и это еще один признак того, что Марк будет продан летом.