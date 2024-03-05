Холанд счастлив в "Сити", но не знает, что случится "завтра"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что не уверен в своем будущем.

Сейчас Холанд проводит только свой второй сезон за "Сити", но в прессе не утихают слухи, что в обозримом будущем Эрлинг может отправиться в "Реал".



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" Холанд отказался развеять эти слухи, но одновременно подчеркнул, что в данный момент он чувствует себя счастливым.



"Я по-настоящему счастлив, особенно в окружении этих людей: главного тренера, директоров, руководства. Это группа удивительных людей, и я по-настоящему счастлив".



"Если я скажу это сейчас, из этого сделают громкий заголовок, но никогда не знаешь, что случится завтра. Но я счастлив. Можете так и написать, но вы должны написать и все то, что я сказал перед этим. Я счастлив".



"В основном мой фокус сейчас — на футбольном поле. Мы играем много матчей. Два дня назад было дерби Манчестера, теперь Лига Чемпионов, в воскресенье будет "Ливерпуль".



"Думаю, на этом я и должен сосредоточиться. Мне не нужно думать о чем-либо еще в данный момент. Да, я наслаждаюсь жизнью, я наслаждаюсь жизнью со своими близкими. Я не знаю, что еще сказать", — цитирует Холанда Daily Mirror.