Холанд счастлив в "Сити", но не знает, что случится "завтра"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что не уверен в своем будущем.
Сейчас Холанд проводит только свой второй сезон за "Сити", но в прессе не утихают слухи, что в обозримом будущем Эрлинг может отправиться в "Реал".
В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" Холанд отказался развеять эти слухи, но одновременно подчеркнул, что в данный момент он чувствует себя счастливым.
"Я по-настоящему счастлив, особенно в окружении этих людей: главного тренера, директоров, руководства. Это группа удивительных людей, и я по-настоящему счастлив".
"Если я скажу это сейчас, из этого сделают громкий заголовок, но никогда не знаешь, что случится завтра. Но я счастлив. Можете так и написать, но вы должны написать и все то, что я сказал перед этим. Я счастлив".
"В основном мой фокус сейчас — на футбольном поле. Мы играем много матчей. Два дня назад было дерби Манчестера, теперь Лига Чемпионов, в воскресенье будет "Ливерпуль".
"Думаю, на этом я и должен сосредоточиться. Мне не нужно думать о чем-либо еще в данный момент. Да, я наслаждаюсь жизнью, я наслаждаюсь жизнью со своими близкими. Я не знаю, что еще сказать", — цитирует Холанда Daily Mirror.
05.03.2024 18:00
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