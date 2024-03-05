Каррагер считает, что у "Арсенала" лучшая в Европе оборона

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсенал" обладает лучшей обороной в Премьер-Лиге и всей Европе.

После смены календарного года "Арсенал" демонстрирует удивительный аппетит к голам, одержав семь побед кряду в Премьер-Лиги с 31 забитым мячом.



Но в этих же семи матчах "Арсенал" пропустил всего трижды, и надежную игру Вильяма Салиба с Габриэлем Магальяэсом в центре обороны Каррагер считает ключом к завоеванию титула.



"Временами на старте сезона я сомневался, сможет ли "Арсенал" выиграть лигу, потому что забитые голы давались им с трудом".



"Да, теперь они начали забивать много голов, но есть и другое решение — лучше обороняться".



"Когда я смотрю на "Арсенал", я думаю, что они являются лучшей командой по игре в обороне не только в лиге, но и во всей Европе".



"Манчестер Сити" был лучшей командой по игре в обороне и выиграл лигу. Теперь этой командой является "Арсенал", и у них есть отличные шансы завоевать титул", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.