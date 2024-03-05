Каррагер считает, что у "Арсенала" лучшая в Европе оборона
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсенал" обладает лучшей обороной в Премьер-Лиге и всей Европе.
После смены календарного года "Арсенал" демонстрирует удивительный аппетит к голам, одержав семь побед кряду в Премьер-Лиги с 31 забитым мячом.
Но в этих же семи матчах "Арсенал" пропустил всего трижды, и надежную игру Вильяма Салиба с Габриэлем Магальяэсом в центре обороны Каррагер считает ключом к завоеванию титула.
"Временами на старте сезона я сомневался, сможет ли "Арсенал" выиграть лигу, потому что забитые голы давались им с трудом".
"Да, теперь они начали забивать много голов, но есть и другое решение — лучше обороняться".
"Когда я смотрю на "Арсенал", я думаю, что они являются лучшей командой по игре в обороне не только в лиге, но и во всей Европе".
"Манчестер Сити" был лучшей командой по игре в обороне и выиграл лигу. Теперь этой командой является "Арсенал", и у них есть отличные шансы завоевать титул", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
05.03.2024 17:00
Просмотров: 1024
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дело не только в Салиба и Магальяеше, там вся команда пашет в обороне и прессинге.
(ответить)
Спорный момент, у Ливерпуля по крайней мере сейчас оборона не хуже. Да и стата об этом говорит, разница по пропущенным всего 2 мяча, которую Арсенал сделал в личной встрече. А вообще центр Ван Дейк-Конате, хоть и выглядит менее мобильным, чем у Арсенала, но тем не менее, это две машины, которые в этом сезоне очень надёжны.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий