Райс считает, что у "Арсенала" нет права на осечку

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс считает, что у его команды нет права на осечку в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Разгромив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:6 в понедельник вечером, "Арсенал" продолжил погоню за "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", которые находятся впереди на расстоянии в два и одно очко, соответственно.



Райс впечатлен формой конкурентов и предполагает, что оставшийся отрезок "канонирам" нужно пройти безошибочно.



"Думаю, если вы посмотрите на две другие команды, то похоже на то, что они не собираются совершать осечек в ближайшее время".



"Разумеется, мы играли последними в этом туре, поэтому мы всегда понимали, чтобы обязаны побеждать, если хотим остаться в гонке".



"Впереди еще длинный путь, и всякое может случится. 11 матчей в футболе — это действительно длинный путь".



"Надеюсь, мы сможем продолжить выигрывать матчи, но только один матч за раз".



"Мы уже были в этом положении прежде, и я думаю, нам просто нужно оставаться скромными. Ждать матчей и идти вперед, когда день настанет", — цитирует Райса The Independent.