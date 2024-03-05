"Вилла" отчиталась об убытке в 120 млн. фунтов за прошлый сезон

Астон Вилла "Астон Вилла" отчиталась об убытке почти в 120 миллионов фунтов по итогам прошлого сезона.

В период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 убыток "Виллы" составил 119.6 млн. фунтов.

Несмотря на столь внушительный минус, клуб с "Вилла Парк" утверждает, что остается в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

За сезон 2022/23 "Вилла" заработала 217.7 млн. фунтов — против 178.4 млн. фунтов в предыдущие 12 месяцев.

В отчетный период "Вилла" потратила 63.7 млн. фунтов на новых игроков, включая защитника Диего Карлоса и плеймейкера Филиппе Коутиньо, и совершила продаж на 22 млн. фунтов.

При этом зарплатная ведомость "вилланов" выросла с 137 до 194.2 млн. фунтов, добавляет BBC.


Метки Астон Вилла, финансы

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2024 15:00

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  1. drogba11cool 05.03.2024 16:38 # drogba11cool
    Если бы не Эмери, АВ была бы в жопе с минусами, а так терпимо

    (ответить)

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