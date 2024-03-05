"Ньюкасл" нацелился на Тоуни

"Ньюкасл" обдумывает приобретение нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни грядущим летом.

После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, что не оставляет "Брентфорду" иного выбора, кроме продажи Айвена, если сторонам вдруг не удастся договориться о продлении сотрудничества.



В предыдущие недели и месяцы Тоуни сватали в "Арсенал" и "Челси", однако TEAMtalk утверждает, что серьезный интерес к 27-летнему игроку сборной Англии проявляет и "Ньюкасл".



"Ньюкасл" находится в поисках нового нападающего, потому что собирается продать 32-летнего Каллума Уилсона в ближайшее трансферное окно.



Тоуни уже имеет опыт выступлений за "Ньюкасл", но в период с 2015 по 2018 год сыграл лишь четыре матча за "сорок".



Добавим, после своего перехода из "Питерборо" в 2020 году Тоуни забил 72 гола в 131 матче за "Брентфорд" во всех соревнованиях, включая 20 в 33 прошлого сезона Премьер-Лиги.