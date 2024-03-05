В случае своего возвращения в Премьер-Лигу "Лестер" может начать следующий сезон с отрицательным количеством очков.

Как известно, правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги предусматривают лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период — или в 35 млн. фунтов за сезон.



Лимит убытка в Футбольной Лиге ниже — только 13 млн. фунтов за сезон.



Три предыдущих сезона "Лестер" провел в Премьер-Лиге, лишь прошлым летом сменив свою прописку на Чемпионшип.



"Лестер" имеет прекрасные шансы вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки — несмотря на три поражения подряд, команда Энцо Марески продолжает удерживать лидерство в Чемпионшипе.



Однако клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа подозревают, что "Лестер" дважды превысил лимит убытка — в 105 млн. фунтов, если учитывать три предыдущих сезона, и в 83 млн. фунтов, если в трехлетний период включать текущую кампанию.



Таким образом, если брать во внимание прецедент с "Эвертоном", "Лестер" может быть наказан снятием очков в следующем сезоне Премьер-Лиги, сообщает The Sun.