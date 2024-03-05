"Лестер" может начать следующий сезон с отрицательным количеством очков
В случае своего возвращения в Премьер-Лигу "Лестер" может начать следующий сезон с отрицательным количеством очков.
Как известно, правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги предусматривают лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период — или в 35 млн. фунтов за сезон.
Лимит убытка в Футбольной Лиге ниже — только 13 млн. фунтов за сезон.
Три предыдущих сезона "Лестер" провел в Премьер-Лиге, лишь прошлым летом сменив свою прописку на Чемпионшип.
"Лестер" имеет прекрасные шансы вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки — несмотря на три поражения подряд, команда Энцо Марески продолжает удерживать лидерство в Чемпионшипе.
Однако клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа подозревают, что "Лестер" дважды превысил лимит убытка — в 105 млн. фунтов, если учитывать три предыдущих сезона, и в 83 млн. фунтов, если в трехлетний период включать текущую кампанию.
Таким образом, если брать во внимание прецедент с "Эвертоном", "Лестер" может быть наказан снятием очков в следующем сезоне Премьер-Лиги, сообщает The Sun.
05.03.2024 13:00
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