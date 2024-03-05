Скоулз предсказывает увольнение Тен Хага

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ожидает, что Эрик Тен Хаг покинет должность главного тренера "красных дьяволов" в конце сезона.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 от "Манчестер Сити", позволив соседям доминировать над собой во втором тайме.



После воскресного матча на "Этихад" Скоулз выразил уверенность, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф не будет с этим мириться, и через три месяца Тен Хаг останется без работы.



"Мы убедились, что они в миллионах миль от того, чтобы быть претендующей на победу в лиге командой. Каждый сезон они просто так далеки".



"Думаю, они (Ineos) уже определились. Я не думаю, что он (Тен Хаг) будет здесь в следующем сезоне. Нет".



"Из интервью сэра Джима мы услышали небольшой негатив насчет клуба в последние 10-11 лет, особенно в последние два года. Я не думаю, что он доволен тем, как идут дела. Я бы не удивился, если бы узнал, что они уже ищут нового тренера. Я бы не назвал направление, в котором они движутся, правильным", — сообщил Скоулз Optus Sports.