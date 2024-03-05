Артета "не может быть удовлетворен" разгромом в Шеффилде

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему он не может быть удовлетворен после победы 0:6 над "Шеффилд Юнайтед".

Накануне "Арсенал" отпраздновал седьмую подряд победу в Премьер-Лиге в 2024 году, причем эти семь матчей "канониры" выиграли с общим счетом 31:3.



Однако Артета заранее предупреждает свою команду, что та не может сбавлять обороты, если надеется поспеть за конкурентами по чемпионской гонке в лице "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"Мы не знаем, будет ли разница мячей иметь определяющее значение. Тот факт, что мы забиваем так много голов и не пропускаем, является замечательным признаком. Но сейчас важно выигрывать каждый матч, и это то требование, которое выдвигали эти два клуба ("Ливерпуль" и "Сити") в последние шесть или семь лет. Такова наша задача".



"Это был замечательный вечер, это действительно сложное место для выездов. Но самая важная часть сезона еще впереди. Мы должны постоянно прибавлять и становиться лучше. Ты не можешь быть удовлетворен, и я обожаю, что игроки продолжают стараться", — цитирует Артету Daily Mail.