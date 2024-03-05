"Бавария" вступила в переговоры с Алонсо
"Бавария" вступила в переговоры с главным тренером "Байера" Хаби Алонсо, который также интересен "Ливерпулю".
"Бавария" и "Ливерпуль" прощаются со своими нынешними наставниками, Томасом Тухелем и Юргеном Клоппом, в конце этого сезона, и оба клуба рассматривают Алонсо в качестве своей цели номер один.
Как сообщает Sky Sport Germany, сейчас "Бавария", наконец, установила контакт с Алонсо, своим бывшим игроком, и первый отклик Хаби оказался позитивным.
В Мюнхене осведомлены, что за переход Алонсо им бы пришлось заплатить "Байеру" компенсацию в 15-20 миллионов евро (12.8-21.3 млн. фунтов). Пункт о выкупе за 15 млн. евро (12.8 млн. фунтов) действителен только с лета 2025.
Источник добавляет, что "Бавария" испытывает "осторожный оптимизм" насчет битвы с "Ливерпулем" за Алонсо, ожидая, что Хаби выберет Мюнхен, если вообще покинет Леверкузен грядущим летом.
Если верить слухам, "Бавария" также определилась с запасным вариантом, рассматривая на эту роль главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота.
05.03.2024 10:00
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В любом случае удачи Шаби. Легенда
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