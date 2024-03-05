Артета развеял опасения насчет здоровья Сака и Мартинелли

Наставник "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет здоровья своих фланговых нападающих Букайо Сака и Габриэля Мартинелли после победы 0:6 над "Шеффилд Юнайтед".

По ходу матча Премьер-Лиги в Шеффилде в понедельник вечером Артете пришлось сделать две вынужденные замены.



Сделавший "ассист" Сака был заменен уже в перерыве, тогда как Мартинелли, забивший гол и отдавший результативную передачу, на одной ноге покидал поле на 64-й минуте.



К счастью для "Арсенала", бразилец отделался рассечением, тогда как англичанин и вовсе избежал какой-либо травмы, досрочно закончив игру из-за плохого самочувствия.



"Букайо почувствовал себя плохо. Его самочувствие не было в порядке, поэтому мы решили убрать его и выпустить Фабиу (Виейра)".



"В случае с Габи это просто рассечение. Он пошел в отбор и получил небольшое рассечение, поэтому нам нужно посмотреть, что там", — сообщил Артета Sky Sports.