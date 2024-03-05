Артета развеял опасения насчет здоровья Сака и Мартинелли
Наставник "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет здоровья своих фланговых нападающих Букайо Сака и Габриэля Мартинелли после победы 0:6 над "Шеффилд Юнайтед".
По ходу матча Премьер-Лиги в Шеффилде в понедельник вечером Артете пришлось сделать две вынужденные замены.
Сделавший "ассист" Сака был заменен уже в перерыве, тогда как Мартинелли, забивший гол и отдавший результативную передачу, на одной ноге покидал поле на 64-й минуте.
К счастью для "Арсенала", бразилец отделался рассечением, тогда как англичанин и вовсе избежал какой-либо травмы, досрочно закончив игру из-за плохого самочувствия.
"Букайо почувствовал себя плохо. Его самочувствие не было в порядке, поэтому мы решили убрать его и выпустить Фабиу (Виейра)".
"В случае с Габи это просто рассечение. Он пошел в отбор и получил небольшое рассечение, поэтому нам нужно посмотреть, что там", — сообщил Артета Sky Sports.
05.03.2024 09:00
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