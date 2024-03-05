"Челси" рассматривает Аморима и Де Дзерби на замену Почеттино
"Челси" определил две возможные замены для Маурисио Почеттино, но с решением насчет своего главного тренера подождет до конца сезона.
Почеттино только прошлым летом возглавил "Челси", подписав контракт на два года, и этот сезон складывается очень непросто для Маурисио.
Во время матча против "Брентфорда" в минувшую субботу (2:2) болельщики "Челси" открыто выражали свое недовольство Почеттино, несмотря на многочисленные призывы Маурисио быть терпеливыми.
"Челси" не собирается повторять свою ошибку, совершенную год назад, увольняя главного тренера в концовке сезона, поэтому Почеттино должен доработать этот сезон.
Но долгосрочное будущее Почеттино на "Стэмфорд Бридж" находится под вопросом и во многом зависит от того, удастся ли "Челси" попасть в еврокубки — через Премьер-Лигу или Кубок Англии.
Вместе с тем боссы "Челси" уже определили двух кандидатов на замену Почеттино. Речь идет о Рубене Амориме из "Спортинга" и Роберто Де Дзерби из "Брайтона", утверждает The Guardian.
Что касается Аморима, то "Челси" задумывался о его приглашении еще до назначения Почеттино прошлым летом. Как и Де Дзерби, Рубен также находится на радаре у "Ливерпуля".
Если на место Почеттино придет другой специалист, ему, как и предшественнику, придется работать в рамках установленной структуры, где главный тренер занимается именно тренерской работой и мало влияет на прочие вопросы вроде трансферов.
05.03.2024 08:00
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Последние комментарии:
Как же хорош фапл без долбоебов
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Арсенал катает так, как планировали пенсы летом после трат сотен лямов))
Молодцы канониры)
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Хз, если собрались Почеттино увольнять, то увольнять надо сейчас. В турнирном плане уже вряд ли что-то произойдёт, зато новый тренер сможет понять команду и что с ней делать дальше. Но вообще, только ленивый при назначении Почеттино не сказал, что он не даст быстрого результата, это тренер, которому надо время. Другое дело, что ему вряд ли будут покупать нужных игроков и придётся работать с тем шлаком который накупили шарамыги на спорт директорах. Помня явный брайтоновский след в руководстве, скорее всего остановятся на Де Дзерби, если он конечно не ломанётся куда-то в более топовый и удобный в плане трансферов клуб.
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Поттер вроде тоже в красивый и результативный футбол в Брайтоне играл.
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Проблема Челси в его раздевалке. Там +-40 игроков.
Распродать половину. Оставить 17-18 на сезон без каких либо кубков, а уже потом потихоньку делать изменения с абсолютно любым тренером.
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Дайте ему время!!!
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почетино тоже неплохой стратег но ему нужно больше времени, но если решили слить то уже после сезона чтобы новому успеть подстраиваться на новый сезон
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О блеать, кого-то рассматривают уже хорошо
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