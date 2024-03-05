"Челси" рассматривает Аморима и Де Дзерби на замену Почеттино

"Челси" определил две возможные замены для Маурисио Почеттино, но с решением насчет своего главного тренера подождет до конца сезона.

Почеттино только прошлым летом возглавил "Челси", подписав контракт на два года, и этот сезон складывается очень непросто для Маурисио.



Во время матча против "Брентфорда" в минувшую субботу (2:2) болельщики "Челси" открыто выражали свое недовольство Почеттино, несмотря на многочисленные призывы Маурисио быть терпеливыми.



"Челси" не собирается повторять свою ошибку, совершенную год назад, увольняя главного тренера в концовке сезона, поэтому Почеттино должен доработать этот сезон.



Но долгосрочное будущее Почеттино на "Стэмфорд Бридж" находится под вопросом и во многом зависит от того, удастся ли "Челси" попасть в еврокубки — через Премьер-Лигу или Кубок Англии.



Вместе с тем боссы "Челси" уже определили двух кандидатов на замену Почеттино. Речь идет о Рубене Амориме из "Спортинга" и Роберто Де Дзерби из "Брайтона", утверждает The Guardian.



Что касается Аморима, то "Челси" задумывался о его приглашении еще до назначения Почеттино прошлым летом. Как и Де Дзерби, Рубен также находится на радаре у "Ливерпуля".



Если на место Почеттино придет другой специалист, ему, как и предшественнику, придется работать в рамках установленной структуры, где главный тренер занимается именно тренерской работой и мало влияет на прочие вопросы вроде трансферов.