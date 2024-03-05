"Челси" рассматривает Аморима и Де Дзерби на замену Почеттино

Маурисио Почеттино "Челси" определил две возможные замены для Маурисио Почеттино, но с решением насчет своего главного тренера подождет до конца сезона.

Почеттино только прошлым летом возглавил "Челси", подписав контракт на два года, и этот сезон складывается очень непросто для Маурисио.

Во время матча против "Брентфорда" в минувшую субботу (2:2) болельщики "Челси" открыто выражали свое недовольство Почеттино, несмотря на многочисленные призывы Маурисио быть терпеливыми.

"Челси" не собирается повторять свою ошибку, совершенную год назад, увольняя главного тренера в концовке сезона, поэтому Почеттино должен доработать этот сезон.

Но долгосрочное будущее Почеттино на "Стэмфорд Бридж" находится под вопросом и во многом зависит от того, удастся ли "Челси" попасть в еврокубки — через Премьер-Лигу или Кубок Англии.

Вместе с тем боссы "Челси" уже определили двух кандидатов на замену Почеттино. Речь идет о Рубене Амориме из "Спортинга" и Роберто Де Дзерби из "Брайтона", утверждает The Guardian.

Что касается Аморима, то "Челси" задумывался о его приглашении еще до назначения Почеттино прошлым летом. Как и Де Дзерби, Рубен также находится на радаре у "Ливерпуля".

Если на место Почеттино придет другой специалист, ему, как и предшественнику, придется работать в рамках установленной структуры, где главный тренер занимается именно тренерской работой и мало влияет на прочие вопросы вроде трансферов.


Метки Аморим, Брайтон, Де Дзерби, Почеттино, Спортинг, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2024 08:00

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  1. gameboy 05.03.2024 09:48 # gameboy
    Как же хорош фапл без долбоебов

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  2. butcher7777 05.03.2024 09:46 # butcher7777
    Арсенал катает так, как планировали пенсы летом после трат сотен лямов))
    Молодцы канониры)

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  3. sausage 05.03.2024 09:15 # sausage
    Хз, если собрались Почеттино увольнять, то увольнять надо сейчас. В турнирном плане уже вряд ли что-то произойдёт, зато новый тренер сможет понять команду и что с ней делать дальше. Но вообще, только ленивый при назначении Почеттино не сказал, что он не даст быстрого результата, это тренер, которому надо время. Другое дело, что ему вряд ли будут покупать нужных игроков и придётся работать с тем шлаком который накупили шарамыги на спорт директорах. Помня явный брайтоновский след в руководстве, скорее всего остановятся на Де Дзерби, если он конечно не ломанётся куда-то в более топовый и удобный в плане трансферов клуб.

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  4. raka-eve 05.03.2024 09:14 # raka-eve
    Поттер вроде тоже в красивый и результативный футбол в Брайтоне играл.

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  5. bmw-e34 05.03.2024 08:50 # bmw-e34
    Проблема Челси в его раздевалке. Там +-40 игроков.
    Распродать половину. Оставить 17-18 на сезон без каких либо кубков, а уже потом потихоньку делать изменения с абсолютно любым тренером.

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  6. kipeloff89 05.03.2024 08:38 # kipeloff89
    Дайте ему время!!!

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  7. bergkamp-1886 05.03.2024 08:34 # bergkamp-1886
    почетино тоже неплохой стратег но ему нужно больше времени, но если решили слить то уже после сезона чтобы новому успеть подстраиваться на новый сезон

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  8. chelsea88 05.03.2024 08:25 # chelsea88
    О блеать, кого-то рассматривают уже хорошо

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