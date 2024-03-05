Гвардиола: "Холанд немедленно забывает о промахах"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Эрлинга Холанда, который не стал горевать после своего невероятного промаха в дерби против "Манчестер Юнайтед".

Пропустив быстрый гол от Маркуса Рэшфорда, перед самым перерывом "Сити" имел великолепную возможность сравнять счет, но Холанд с пары метров пробил выше ворот.



Однако этот промах не вывел Холанда из колеи. Во втором тайме Эрлинг помог "горожанам" совершить "камбэк", в котором он лично поставил току, забив третий гол. После победы 1:3 Гвардиола дал высокую оценку своему бомбардиру.



"Самые, самые великие игроки, которых я встречал, — а мне посчастливилось тренировать многих из них — немедленно забывали о своих промахах. Она забывали как можно скорее".



"Футболисты, баскетболисты, — они промахиваются. Они просто улыбаются и продолжают игру, как это сделал Холанд. Он обладает невероятной способностью забывать (о промахах). Это определяет великих игроков", — цитирует Гвардиолу ESPN.



