Игроки МЮ ожидают увольнения Тен Хага

Многие игроки "Манчестер Юнайтед" ожидают, что их главный тренер Эрик Тен Хаг не останется на следующий сезон.

Ранее в этом сезоне таблоиды сообщали, что игроки "Юнайтед" недовольны интенсивностью занятий и тренерскими методами Тен Хага.



Несмотря на это, как утверждает Daily Mail, в данный момент голландский специалист сохраняет поддержку раздевалки.



Правда, это не мешает многим игрокам верить в то, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф укажет Тен Хагу на дверь после окончания этого сезона.



Получив контроль на футбольными операциями "Юнайтед", Рэтклифф принялся реформировать систему управления клубом, при этом отказавшись предоставить какие-либо гарантии Тен Хагу.



Тен Хаг все еще может произвести впечатление на Рэтклиффа, если выведет "Юнайтед" в Лигу Чемпионов или выиграет Кубок Англии, в противном случае этот сезон будет сочтен неудачным, и Эрику придется иметь дело с последствиями.



Добавим, Тен Хаг тренирует "Юнайтед" с лета 2022. Сейчас от контракта Эрика остается только один полный год.