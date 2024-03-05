"Арсенла" забил шесть безответных голов в Шеффилде

Почувствовавший аппетит к голам "Арсенал" сокрушил на выезде "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:6.

Впервые в сезоне место в стартовом составе "клинков" получил Том Дэвис. Он и Оли Макберни заменили Яссера Ларуси и Риана Брюстера.



Главный тренер "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ньюкасла" (4:1).



Гостям потребовалась всего одна минута, чтобы создать первый голевой момент. Букайо Сака с близкого расстояния нанес удар в перекладину, а добивание Габриэля Мартинелли было остановлено на линии ворот защитником.



"Арсенал" продолжил оказывать давление и уже на пятой минуте открыл счет. Деклан Райс выполнил прострел с рикошетом от левого края штрафной, а Мартин Эдегор нанес удар в касание с подступов к вратарской — 0:1.



На 13-й минуте оборона "Шеффилд Юнайтед" снова дала сбой. Сака совершил рывок по правому краю и, добравшись до лицевой линии, выполнил прострел, а Джейден Богл срезал мяч в свои ворота — 0:2.



На 15-й минуте счет стал крупным. "Канонирам" удалось убежать в контратаку, в завершении которой Мартинелли сыграл в стенку с Якубом Кивером и нанес удар с рикошетом с левого края штрафной — 0:3.



Гости продолжили практиковаться в ударах, и это вылилось в четвертый гол на 25-й минуте. Анел Ахмедходжич грубо повалил на газон Мартинелли, но Кай Хаверц подхватил мяч, ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 0:4.



Пятого гола пришлось подождать до 39-й минуты. Сака прорвался по правому краю штрафной, после чего отпасовал назад под удар Деклану Райсу — 0:5.



Во втором тайме "Арсенал" чуть остепенился, но по-прежнему полностью контролировал игру. "Клинки" предпринимали робкие попытки огрызаться, но в итоге пропустили шестой гол на 58-й минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Хаверц отбросил мяч на Бена Уайта, а тот пробил с левой ноги в касание — 0:6.



Вскоре Артета обратился к заменам и предпочел дать передышку ведущим игрокам. Игра совсем успокоилась, но даже это не помогло хозяевам забить гол престижа.



У "Арсенала" появился огромный аппетит к голам в последние недели, и "Шеффилд Юнайтед" стал очередной жертвой разыгравшихся "канониров". В первом тайме "клинки" выглядели просто беспомощно.



"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче