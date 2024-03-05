"Арсенла" забил шесть безответных голов в Шеффилде

Мартин Эдегор и Кай Хаверц Почувствовавший аппетит к голам "Арсенал" сокрушил на выезде "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:6.

Впервые в сезоне место в стартовом составе "клинков" получил Том Дэвис. Он и Оли Макберни заменили Яссера Ларуси и Риана Брюстера.

Главный тренер "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ньюкасла" (4:1).

Гостям потребовалась всего одна минута, чтобы создать первый голевой момент. Букайо Сака с близкого расстояния нанес удар в перекладину, а добивание Габриэля Мартинелли было остановлено на линии ворот защитником.

"Арсенал" продолжил оказывать давление и уже на пятой минуте открыл счет. Деклан Райс выполнил прострел с рикошетом от левого края штрафной, а Мартин Эдегор нанес удар в касание с подступов к вратарской — 0:1.

На 13-й минуте оборона "Шеффилд Юнайтед" снова дала сбой. Сака совершил рывок по правому краю и, добравшись до лицевой линии, выполнил прострел, а Джейден Богл срезал мяч в свои ворота — 0:2.

На 15-й минуте счет стал крупным. "Канонирам" удалось убежать в контратаку, в завершении которой Мартинелли сыграл в стенку с Якубом Кивером и нанес удар с рикошетом с левого края штрафной — 0:3.

Гости продолжили практиковаться в ударах, и это вылилось в четвертый гол на 25-й минуте. Анел Ахмедходжич грубо повалил на газон Мартинелли, но Кай Хаверц подхватил мяч, ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 0:4.

Пятого гола пришлось подождать до 39-й минуты. Сака прорвался по правому краю штрафной, после чего отпасовал назад под удар Деклану Райсу — 0:5.

Во втором тайме "Арсенал" чуть остепенился, но по-прежнему полностью контролировал игру. "Клинки" предпринимали робкие попытки огрызаться, но в итоге пропустили шестой гол на 58-й минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Хаверц отбросил мяч на Бена Уайта, а тот пробил с левой ноги в касание — 0:6.

Вскоре Артета обратился к заменам и предпочел дать передышку ведущим игрокам. Игра совсем успокоилась, но даже это не помогло хозяевам забить гол престижа.

У "Арсенала" появился огромный аппетит к голам в последние недели, и "Шеффилд Юнайтед" стал очередной жертвой разыгравшихся "канониров". В первом тайме "клинки" выглядели просто беспомощно.

"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2024 00:55

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  1. acceptodessa 05.03.2024 01:57 # acceptodessa
    Ливерпуль-МС
    МС-Арсенал.
    Матчи в которых будет решаться судьба АПЛ.

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  2. narcot 05.03.2024 01:42 # narcot
    лузерхуйцы, що з ибалом?

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  3. girasimus 05.03.2024 01:11 # girasimus
    Хорошо раскатали, молодцы. Теперь главное чтобы в Европе такой же футбол показали, взбучив Порту, Баварию, а в финале МС.

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  4. marsimonyan-lfc 05.03.2024 01:10 # marsimonyan-lfc
    Жёстко обоссали Романа Залупейко.

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  5. v-0987654321 05.03.2024 01:09 # v-0987654321
    Шестьфилдноль

    Шестинольси

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  6. brown-ale 05.03.2024 01:05 # brown-ale
    Шеффилду и Бернли не место в АПЛ. Удивительно, как они вообще сюда попали.

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  7. ugunner4 05.03.2024 01:00 # ugunner4
    достойны чемпионства

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