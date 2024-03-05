Фернандеш: "Будет сложно попасть в Лигу Чемпионов"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, что теперь его команде будет сложно попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

После поражения 3:1 от соседей из "Манчестер Сити" накануне "Юнайтед" обнаружил себя на шестом месте в Премьер-Лиге — в 11 очках позади четвертой "Астон Виллы" и в шести позади пятого "Тоттенхэма", который имеет матч в запасе.



Несмотря на сложность этой задачи, Фернандеш не собирается опускать руки. Бруну надеется реабилитироваться уже во время матча против "Эвертона" в ближайшую субботу.



"Разумеется, мы расстроены. Думаю, мы могли что-нибудь получить из этого матча. Думаю, команде не откажешь в старании. Каждый очень упорно старался для достижения результата сегодня, то это оказалось невозможно".



"В перерыве я чувствовал, что команда делает все возможное, чтобы обороняться в своей штрафной. Мы знали, что моментами нам придется обороняться глубоко, действовать сообща и компактно, помогать друг другу. Мы выполнили это, и я думаю, сегодня разницу сделало индивидуальное мастерство игроков "Сити", благодаря ему они выиграли этот матч".



"Мы хотим быть в Лиге Чемпионов, мы хотим стараться до конца сезона занять это четвертое место. Оно дает тебе возможность выступить в Лиге Чемпионов, поэтому мы знаем, что это будем сложно, однако мы должны сделать все, что в наших руках, чтобы достичь этого".



"Следующий матч мы сыграем дома, и мы знаем, что там снова будут наши фанаты. Они поддерживают нас и подстегивают нас, а мы должны выйти и одержать победу в матче", — сообщил Фернандеш MUTV.