"Ливерпуль" и "Рома" интересуются директором "Борнмута"

"Ливерпуль" и "Рома" проявляют интерес к спортивному директору "Борнмута" Ричарду Хьюзу.

Работой в "Борнмуте" Хьюз заслужил репутацию одного из лучших специалистов в своей области в Премьер-Лиге, и у "вишенок" существуют большие опасения, что этот сезон станет последним для Ричарда в клубе.



По информации Daily Mail, Хьюз находится на радаре у "Ливерпуля", которые ищет нового спортивного директора после расставания с Йоргом Шмадтке.



"Ливерпуль" был вынужден переключиться на альтернативные варианты по замене Шмадтке после того, как Майкл Эдвардс не проявил интереса к возвращению в мерсисайдский клуб.



Также Хьюза хочет заполучить "Рома", которой известно, что 44-летний шотландец занимался в академии "Аталанты" и свободно говорит по-итальянски.



"Рома" видит в Хьюзе замену для Тиагу Пинту, который покинул должность спортивного директора римлян в прошлом месяце.



Хьюз также интересен некоторым другим клубам в Англии и за рубежом, включая "Ньюкасл". В "Борнмуте" предпочли бы, чтобы Ричард продолжил свою карьеру за пределами Премьер-Лиги, если их расставание будет невозможно предотвратить.