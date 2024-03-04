Тирни не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги

Рефери Пол Тирни, обслуживавший матч между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем", не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги.

Напомним, после вырванной "Ливерпулем" на девятой компенсированной минуте победы в Ноттингеме Тирни был обвинен в ошибке.



Дело в том, что незадолго до гола Дарвина Нуньеса травму головы получил Ибраима Конате. Возобновляя игру, голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер должен был вернуть мяч сопернику, но этого не сделал и фактически начал результативную комбинацию своей команды.



В результате Тирни, обслуживающий матчи высшего английского дивизиона с 2015 года, не получил назначения на следующий тур Премьер-Лиги.



Тирни, который в этом сезоне обслужил 22 матча Премьер-Лиги в качестве рефери в поле, лишь отведена роль арбитра VAR в матче "Арсенал" — "Брентфорд".



Обычно такого рода жест со стороны судейского корпуса является молчаливым признанием того, что рефери совершил ошибку, однако The Guardian, ссылаясь на организацию Ховарда Уэбба, утверждает, что Пол не был наказан.