Тирни не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги
Рефери Пол Тирни, обслуживавший матч между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем", не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги.
Напомним, после вырванной "Ливерпулем" на девятой компенсированной минуте победы в Ноттингеме Тирни был обвинен в ошибке.
Дело в том, что незадолго до гола Дарвина Нуньеса травму головы получил Ибраима Конате. Возобновляя игру, голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер должен был вернуть мяч сопернику, но этого не сделал и фактически начал результативную комбинацию своей команды.
В результате Тирни, обслуживающий матчи высшего английского дивизиона с 2015 года, не получил назначения на следующий тур Премьер-Лиги.
Тирни, который в этом сезоне обслужил 22 матча Премьер-Лиги в качестве рефери в поле, лишь отведена роль арбитра VAR в матче "Арсенал" — "Брентфорд".
Обычно такого рода жест со стороны судейского корпуса является молчаливым признанием того, что рефери совершил ошибку, однако The Guardian, ссылаясь на организацию Ховарда Уэбба, утверждает, что Пол не был наказан.
04.03.2024 21:00
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