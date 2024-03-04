Артета не знает, сколько очков потребуется для титула в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не знает, какое количество очков потребуется для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Этот сезон отличается от предыдущих, потому что сразу три команды — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" — имеют реальные шансы на титул.



Поэтому Артета не берется делать какой-либо прогноз, но одновременно подозревает, что его команде, возможно, придется выиграть все свои матчи, чтобы стать чемпионом.



"Вы всегда задаете мне этот вопрос, и я никогда не угадываю. Требования таковы, что тебе, возможно, придется выиграть каждый матч. Я не знаю. Без понятия".



"Впереди много матчей, и у всех нас безумные графики. Этот сезон может отличаться от предыдущего. Думаю, с любым количеством очков менее 90 выиграть лигу будет очень сложно".



"Мы должны прибавить в каждом отношении, вот и все. Все тренеры стараются делать свою работу лучше", — цитирует Артету The Independent.