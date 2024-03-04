Артета не знает, сколько очков потребуется для титула в этом сезоне
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не знает, какое количество очков потребуется для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Этот сезон отличается от предыдущих, потому что сразу три команды — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" — имеют реальные шансы на титул.
Поэтому Артета не берется делать какой-либо прогноз, но одновременно подозревает, что его команде, возможно, придется выиграть все свои матчи, чтобы стать чемпионом.
"Вы всегда задаете мне этот вопрос, и я никогда не угадываю. Требования таковы, что тебе, возможно, придется выиграть каждый матч. Я не знаю. Без понятия".
"Впереди много матчей, и у всех нас безумные графики. Этот сезон может отличаться от предыдущего. Думаю, с любым количеством очков менее 90 выиграть лигу будет очень сложно".
"Мы должны прибавить в каждом отношении, вот и все. Все тренеры стараются делать свою работу лучше", — цитирует Артету The Independent.
04.03.2024 20:00
Просмотров: 585
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсенал чемпион! Однозначно!
(ответить)
одно: канонирское. кто выебет канониров в личке, тот и чемпик
(ответить)
Откуда ему это знать)))
(ответить)
Гейгуннерам?! Нисколько.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий