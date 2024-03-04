Артета не знает, сколько очков потребуется для титула в этом сезоне

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не знает, какое количество очков потребуется для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Этот сезон отличается от предыдущих, потому что сразу три команды — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" — имеют реальные шансы на титул.

Поэтому Артета не берется делать какой-либо прогноз, но одновременно подозревает, что его команде, возможно, придется выиграть все свои матчи, чтобы стать чемпионом.

"Вы всегда задаете мне этот вопрос, и я никогда не угадываю. Требования таковы, что тебе, возможно, придется выиграть каждый матч. Я не знаю. Без понятия".

"Впереди много матчей, и у всех нас безумные графики. Этот сезон может отличаться от предыдущего. Думаю, с любым количеством очков менее 90 выиграть лигу будет очень сложно".

"Мы должны прибавить в каждом отношении, вот и все. Все тренеры стараются делать свою работу лучше", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2024 20:00

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  1. tot35 04.03.2024 21:27 # tot35
    Арсенал чемпион! Однозначно!

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  2. narcot 04.03.2024 20:58 # narcot
    одно: канонирское. кто выебет канониров в личке, тот и чемпик

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  3. apl-nash 04.03.2024 20:21 # apl-nash
    Откуда ему это знать)))

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  4. chelsea88 04.03.2024 20:11 # chelsea88
    Гейгуннерам?! Нисколько.

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