"Юнайтед" лидирует в борьбе за Осимхена

"Манчестер Юнайтед" неожиданно стал главным претендентом среди клубов Премьер-Лиги на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

На протяжении последних месяцев претендентом номер один на Осимхена считался "Челси", чей бывший полузащитник Джон Оби Микел активно зазывает Виктора, своего соотечественника, на "Стэмфорд Бридж".



Также пресса сообщала об интересе к 25-летнему игроку сборной Нигерии со стороны "Арсенала", которому явно не хватает забивного нападающего.



Однако приход сэра Джима Рэтклиффа к власти в "Манчестер Юнайтед" заставил клуб с "Олд Траффорд" активизировать свой интерес к Осимхену.



The Independent называет "Юнайтед" главным претендентом на Осимхена в данный момент — наравне с ПСЖ, который рассматривает Виктора на замену покидающему клуб Килиану Мбаппе.



Подписанный в декабре новый контракт Осимхена с "Наполи" предусматривает отступные в 110 миллионов евро (94 млн. фунтов), поэтому Виктор является хозяином своей судьбы и может сам решать, куда ему отправиться.