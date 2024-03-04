Вернер пока не думал, останется ли в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер заявил, что пока не думает о постоянном трансфере в лондонский клуб.

В минувшую субботу Вернер забил свой дебютный гол за "Тоттенхэм" после перехода из "РБ Лейпциг" на правах аренды в январе, положив начало "камбэку" "шпор" в противостоянии с "Кристал Пэлас" (3:1).



"Тоттенхэму" принадлежит опция выкупа Вернера за 15 миллионов фунтов — треть от тех 45 млн. фунтов, которые заплатил за Тимо "Челси" четыре года назад. Однако в данный момент 27-летний немец думает о другом.



"Нет необходимости думать об этом, потому что в ближайшие недели нас ждет так много важных матчей".



"Это был важный результат, потому что попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона — наша большая цель. На следующей неделе у нас будет очень важный матч против "Астон Виллы", и если мы одержим победу, у нас будут очень хорошие шансы достичь своей цели", — цитирует Вернера Daily Express.