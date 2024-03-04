Уолкер рассказал о прозвище Фодена в "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер рассказал, что полузащитник Фил Фоден получил прозвище "Снайпер" в раздевалке.

Накануне 23-летний Фоден забил свой 17-й и 18-й голы в этом сезоне с учетом всех соревнований, обеспечив "Сити" победу 3:1 в дерби над "Манчестер Юнайтед".



По словам Уолкера, Фоден много работает над улучшением своего удара на тренировках, и возросшая результативность Фила не удивляет Кайла.



"В этом сезоне Фил демонстрирует первоклассную игру. Это стандарт, который он установил для себя. Это стандарт, который установил для него тренер. Теперь ему нужно поддерживать это".



"Мы зовем Фила "Снайпером", потому что ему нравится наносить удар. Когда он выходит на позицию, и мяч у него под левой ногой, ты знаешь, что он обладает мастерством и хладнокровием, чтобы пробить. Он забил великолепные голы".



"Мы полагаемся на него, и нам нужны важные игроки. Он отрабатывает удары на тренировках. Забивая голы, он пожинает плоды своих усилий", — цитирует Уолкера Sky Sports.