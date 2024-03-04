Артета считает, что Сака способен забивать, как Роналду

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поставил перед своим вингером Букайо Сака задачу выйти на уровень результативности Криштиану Роналду.

В период выступлений за "Манчестер Юнайтед" Роналду превратился из флангового игрока в голевую машину, отличившись 25 раз в сезоне 2008/09, своем последнем перед уходом в "Реал".



Сака никогда не скрывал, что Роналду является его идолом, и в этом сезоне Букайо забил уже 16 голов, также отдав 10 результативных передач. И Артета чувствует, что его подопечный способен взять планку Криштиану.



"Надеюсь, он сделает это, потому что он может стать гораздо лучше. Я по-прежнему думаю, что он может выходить на более выгодные позиции. Он должен улучшить завершающий удар и выбор момента времени. Поэтому он может стать лучше", — цитирует Артету Daily Mirror.