Кукурелья собирается уйти из "Челси"
Защитник "Челси" Марк Кукурелья собирается покинуть Премьер-Лигу грядущим летом.
После яркого сезона 2021/22 за "Брайтон" Кукурелья перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов.
Однако проявить себя на "Стэмфорд Бридж" Кукурелья толком не смог. В этом сезоне Марк сыграл лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз выходил на поле еще три месяца назад.
Как сообщает TEAMtalk, 25-летний испанец разочарован своей ситуацией и после окончания этого сезона собирается покинуть "Челси".
Также Кукурелья разочаровался в Премьер-Лиге и свое будущее видит за пределами английского футбола.
"Челси" едва ли удастся вернуть свои инвестиции в Кукурелью после двух невыразительных сезонов, поэтому выходом из ситуации может стать аренда с последующим выкупом.
04.03.2024 15:00
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В этом сезоне Марк сыграл лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз выходил на поле еще три месяца назад.
Ничего, что чел всё это время был травмирован и перенёс операцию?
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