Кукурелья собирается уйти из "Челси"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья собирается покинуть Премьер-Лигу грядущим летом.

После яркого сезона 2021/22 за "Брайтон" Кукурелья перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов.



Однако проявить себя на "Стэмфорд Бридж" Кукурелья толком не смог. В этом сезоне Марк сыграл лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз выходил на поле еще три месяца назад.



Как сообщает TEAMtalk, 25-летний испанец разочарован своей ситуацией и после окончания этого сезона собирается покинуть "Челси".



Также Кукурелья разочаровался в Премьер-Лиге и свое будущее видит за пределами английского футбола.



"Челси" едва ли удастся вернуть свои инвестиции в Кукурелью после двух невыразительных сезонов, поэтому выходом из ситуации может стать аренда с последующим выкупом.