Кукурелья собирается уйти из "Челси"

Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья собирается покинуть Премьер-Лигу грядущим летом.

После яркого сезона 2021/22 за "Брайтон" Кукурелья перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов.

Однако проявить себя на "Стэмфорд Бридж" Кукурелья толком не смог. В этом сезоне Марк сыграл лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз выходил на поле еще три месяца назад.

Как сообщает TEAMtalk, 25-летний испанец разочарован своей ситуацией и после окончания этого сезона собирается покинуть "Челси".

Также Кукурелья разочаровался в Премьер-Лиге и свое будущее видит за пределами английского футбола.

"Челси" едва ли удастся вернуть свои инвестиции в Кукурелью после двух невыразительных сезонов, поэтому выходом из ситуации может стать аренда с последующим выкупом.


Метки Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2024 15:00

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  1. leysan 04.03.2024 15:55 # leysan
    Статьи с просто какой-то пиздецовой аналитикой

    В этом сезоне Марк сыграл лишь девять матчей в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз выходил на поле еще три месяца назад.

    Ничего, что чел всё это время был травмирован и перенёс операцию?

    (ответить)

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