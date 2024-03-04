Почеттино останется в "Челси" до конца сезона, как минимум

Маурисио Почеттино Боссы "Челси" сохраняют веру в своего главного тренера Маурисио Почеттино, который доработает этот сезон, как минимум.

В своем последнем матче "Челси" только в самой концовке избежал поражения на поле "Брентфорда" (2:2).

В концовке этого матча около 2,200 выездных болельщиков принялись скандировать "f**k off" в адрес Почеттино, чьи подопечные в предыдущий уикенд проиграли финал Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Также с гостевой трибуны раздавалась еще одна кричалка — в адрес владельцев "Челси" с призывом вернуть находящегося без работы Жозе Моуриньо.

Тем не менее, как утверждает Evening Standard, боссы "Челси" не хотят наступать на грабли и повторять ситуацию прошлого сезона, когда за увольнением Грэма Поттера в апреле последовала ужасная концовка кампании.

Почеттино почти наверняка доработает этот сезон, и руководство "Челси" решится на крайние меры, только если атмосфера — в том числе внутри раздевалки — станет совсем токсичной.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2024 14:00

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  1. vyrentz 04.03.2024 15:50 # vyrentz
    Почемулси

    Ну почему, ну почему
    Я так стремительно иду,
    Я так стремительно иду ко дну?

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  2. ohrannik 04.03.2024 15:42 # ohrannik
    За что!!

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  3. theo-zm 04.03.2024 15:29 # theo-zm
    Позорище
    Как можно было его ставить, он же ничего не выигрывал
    Он самый большой специалист по неудачам

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