Почеттино останется в "Челси" до конца сезона, как минимум
Боссы "Челси" сохраняют веру в своего главного тренера Маурисио Почеттино, который доработает этот сезон, как минимум.
В своем последнем матче "Челси" только в самой концовке избежал поражения на поле "Брентфорда" (2:2).
В концовке этого матча около 2,200 выездных болельщиков принялись скандировать "f**k off" в адрес Почеттино, чьи подопечные в предыдущий уикенд проиграли финал Кубка Лиги против "Ливерпуля".
Также с гостевой трибуны раздавалась еще одна кричалка — в адрес владельцев "Челси" с призывом вернуть находящегося без работы Жозе Моуриньо.
Тем не менее, как утверждает Evening Standard, боссы "Челси" не хотят наступать на грабли и повторять ситуацию прошлого сезона, когда за увольнением Грэма Поттера в апреле последовала ужасная концовка кампании.
Почеттино почти наверняка доработает этот сезон, и руководство "Челси" решится на крайние меры, только если атмосфера — в том числе внутри раздевалки — станет совсем токсичной.
04.03.2024 14:00
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Последние комментарии:
Почемулси
Ну почему, ну почему
Я так стремительно иду,
Я так стремительно иду ко дну?
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За что!!
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Позорище
Как можно было его ставить, он же ничего не выигрывал
Он самый большой специалист по неудачам
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