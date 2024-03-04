Почеттино останется в "Челси" до конца сезона, как минимум

Боссы "Челси" сохраняют веру в своего главного тренера Маурисио Почеттино, который доработает этот сезон, как минимум.

В своем последнем матче "Челси" только в самой концовке избежал поражения на поле "Брентфорда" (2:2).



В концовке этого матча около 2,200 выездных болельщиков принялись скандировать "f**k off" в адрес Почеттино, чьи подопечные в предыдущий уикенд проиграли финал Кубка Лиги против "Ливерпуля".



Также с гостевой трибуны раздавалась еще одна кричалка — в адрес владельцев "Челси" с призывом вернуть находящегося без работы Жозе Моуриньо.



Тем не менее, как утверждает Evening Standard, боссы "Челси" не хотят наступать на грабли и повторять ситуацию прошлого сезона, когда за увольнением Грэма Поттера в апреле последовала ужасная концовка кампании.



Почеттино почти наверняка доработает этот сезон, и руководство "Челси" решится на крайние меры, только если атмосфера — в том числе внутри раздевалки — станет совсем токсичной.