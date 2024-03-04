Невилл назвал два определяющих матча для Тен Хага

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что два матча против "Ливерпуля" в следующем месяце могут определить судьбу главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

После поражения 3:1 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье "Юнайтед" обнаружил себя на шестом месте в Премьер-Лиге — в 11 очках позади четвертой "Астон Виллы" и в шести позади пятого "Тоттенхэма".



В следующем месяце "Юнайтед" дважды сразится с занимающим первое место "Ливерпулем" — в четвертьфинале Кубка Англии и в Премьер-Лиге. По мнению Невилла, именно по игре и результатам этих матчей совладелец клуба с "Олд Траффорд" сэр Джим Рэтклифф примет решение насчет возможного увольнения Тен Хага.



"Матч против "Фулхэма" на прошлой неделе представлял собой проблему больше, чем матч сегодня. В этом матче вероятность поражения изначально была выше. "Вилла" играет против "Тоттенхэма" на следующей неделе, поэтому один или оба потеряют очки".



"Юнайтед" может приблизиться к зоне Лиги Чемпионов, но я по-прежнему думаю, что у них еще много работы. После матчей сборных в марте будет отрезок, на котором "Вилле" и "Тоттенхэму" все еще нужно будет набрать свои очки, поэтому "Юнайтед" сохраняет надежду".



"Но они нестабильны. Поражение от "Фулхэма" на прошлой неделе стало настоящим ударом. В периоды Оле (Гуннара Сульшера) и Дэвида Мойеса в клубе у них были очень близко расположенные друг к другу матчи против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



"У Эрика Тен Хага сегодня был матч против "Сити", а в следующем месяце они проведут два матча против "Ливерпуля". Его будут судить по этим матчам. Ineos не собирается ждать до конца сезона, чтобы принять решение".



"Это будет месяц огромной важности для этих игроков и тренера".



"Я переживаю. Они должны повысить свой уровень игры. Им нужно скоординировать свои усилия и обрести стабильность, чтобы выглядеть командой", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.