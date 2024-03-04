Кин: "Фоден обязан быть в стартовом составе сборной Англии"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден должен быть в стартовом составе сборной Англии на Евро-2024.

Накануне 23-летний Фоден своим дублем помог "Сити" одержать волевую победу 3:1 в дерби над "Юнайтед".



Фоден проводит свой лучший сезон в карьере, забив уже 18 голов и отдав 10 результативных передач, и Кин убежден, что Фил, находясь в такой форме, обязан быть основным игроком в сборной Англии.



"В составе этой сборной Англии огромная конкуренция, и Гарету (Саутгейту) очень повезло, но Фоден обязан быть в этом стартовом составе".



"Как бы великолепен он ни был при подключениях вперед в атаку, нужно обратить внимание на другие части его игры. Он бежит назад и выполняет работу на благо команды".



"На мой взгляд, этот парень — абсолютно командный игрок. Он обязан быть в составе этой сборной Англии", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.