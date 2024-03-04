Кин: "Фоден обязан быть в стартовом составе сборной Англии"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден должен быть в стартовом составе сборной Англии на Евро-2024.
Накануне 23-летний Фоден своим дублем помог "Сити" одержать волевую победу 3:1 в дерби над "Юнайтед".
Фоден проводит свой лучший сезон в карьере, забив уже 18 голов и отдав 10 результативных передач, и Кин убежден, что Фил, находясь в такой форме, обязан быть основным игроком в сборной Англии.
"В составе этой сборной Англии огромная конкуренция, и Гарету (Саутгейту) очень повезло, но Фоден обязан быть в этом стартовом составе".
"Как бы великолепен он ни был при подключениях вперед в атаку, нужно обратить внимание на другие части его игры. Он бежит назад и выполняет работу на благо команды".
"На мой взгляд, этот парень — абсолютно командный игрок. Он обязан быть в составе этой сборной Англии", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
04.03.2024 12:00
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Последние комментарии:
Грилиш ведь спился, правильно)))
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Так он там и есть, 31 матч за сборную, все 3 последних матча в отборе ЧЕ в старте на весь матч. Кину больше сказать нечего что ли? Только хули толку от него в сборной, когда она мяч в середине поля катает 80% времени, а забивают или соперник сам себе или Кейн. Там похуй, что за бегунок будет, так у Саутгейта игра построена.
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