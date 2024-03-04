Почеттино — фанатам "Челси": "Вините меня"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино призвал фанатов направлять свое недовольство на него, а не на игроков команды.

В минувшую субботу "Челси" в самой концовке избежал поражения в домашнем противостоянии с "Брентфордом" (2:2), и концовка этого матча была отмечена оскорбительными для Почеттино кричалками с трибун "Стэмфорд Бридж".



Однако Почеттино не переживает насчет этого и предпочитает абсорбировать весь негатив фанатов. Игрокам же Маурисио призывает оказать поддержку.



"Думаю, мы играем в очень хороший футбол, я так доволен игрой".



"Является ли это посланием недовольным фанатам? Да, и если они хотят слушать, то прекрасно. Если нет, то что я могу поделать? Они продолжат нас освистывать. Я стараюсь изо всех сил ради этой команды".



"Но мы не можем винить фанатов. Мой посыл такой: окей, вам нужно показать свое разочарование, но кому его адресовать? Я предпочитаю, чтобы оно было адресовано мне, нежели команде. Я предпочитаю это, и я силен для этого. Уверен, со временем мы изменим это отношение".



"Я не хочу, чтобы фанаты пытались винить игроков. Игрокам нужно чувствовать поддержку фанатов, поэтому, если честно, я предпочитаю, чтобы винили меня, позволив игрокам чувствовать себя свободно на поле. Мне все равно. Я силен, мне 52 года".



"Игроки заслуживают похвалы и поддержки наших фанатов. Если вам нужно кого-нибудь винить, то без проблем. Поэтому я и являюсь тренером здесь", — цитирует Почеттино Evening Standard.