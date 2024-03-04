Кин — о дерби Манчестера: "В концовке это были мужчины против мальчиков"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин признался, что концовка дерби против "Манчестер Сити" напоминала ему игру "мужчин против мальчиков".

Накануне "Сити" отпраздновал домашнюю победу 3:1 над соседями из "Юнайтед", хотя первый тайм проиграл 0:1.



По словам Кина, у него остаются вопросы насчет главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага и его игроков. Рой чувствует, что эта команда должна показывать более качественный и стабильный футбол.



"Я не могу быть слишком строг с "Манчестер Юнайтед" сегодня, потому что "Сити" был просто великолепен. Они показали, почему являются чемпионами. Теперь у "Юнайтед" уже 11 поражений в чемпионате, и эта статистика устрашает. Что "Сити" хорошо умеет делать, так это находить твои слабые места".



"Тебе приходится тяжело на этом поле, здесь некуда спрятаться. Это похоже на бокс. "Сити" изматывал и изматывал их. "Юнайтед" пришлось заменить Джонни Эванса спустя 60 минут. Им пришлось изменить четверку защитников, и они едва держались".



"Насчет этой команды "Юнайтед" и ее перспектив остаются вопросы. В заключительные 25 минут они ничего не могли поделать с "Сити", который играючи обращался с ними".



"В концовке это были мужчины против мальчиков, и они просто пытались держаться. Ближе к концу ты думал, что они могут проиграть с четырьмя или пятью пропущенными голами. Насчет этой команды и, к сожалению, их тренера остаются вопросы".



"Проблема этой команды по-прежнему в том, что они играют моментами. Когда инвестируешь такого рода деньги и имеешь такого рода мастерство, требуется нечто большее".



"В большинстве матчей, которые мы видели за последние месяцы, им не хватало стабильности в своей игре. "Юнайтед" удавалось выгрызать результаты, но в конце концов это их настигло. Если смотреть шире, то тебе нужно больше этого", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.