Кин — о дерби Манчестера: "В концовке это были мужчины против мальчиков"

Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин признался, что концовка дерби против "Манчестер Сити" напоминала ему игру "мужчин против мальчиков".

Накануне "Сити" отпраздновал домашнюю победу 3:1 над соседями из "Юнайтед", хотя первый тайм проиграл 0:1.

По словам Кина, у него остаются вопросы насчет главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага и его игроков. Рой чувствует, что эта команда должна показывать более качественный и стабильный футбол.

"Я не могу быть слишком строг с "Манчестер Юнайтед" сегодня, потому что "Сити" был просто великолепен. Они показали, почему являются чемпионами. Теперь у "Юнайтед" уже 11 поражений в чемпионате, и эта статистика устрашает. Что "Сити" хорошо умеет делать, так это находить твои слабые места".

"Тебе приходится тяжело на этом поле, здесь некуда спрятаться. Это похоже на бокс. "Сити" изматывал и изматывал их. "Юнайтед" пришлось заменить Джонни Эванса спустя 60 минут. Им пришлось изменить четверку защитников, и они едва держались".

"Насчет этой команды "Юнайтед" и ее перспектив остаются вопросы. В заключительные 25 минут они ничего не могли поделать с "Сити", который играючи обращался с ними".

"В концовке это были мужчины против мальчиков, и они просто пытались держаться. Ближе к концу ты думал, что они могут проиграть с четырьмя или пятью пропущенными голами. Насчет этой команды и, к сожалению, их тренера остаются вопросы".

"Проблема этой команды по-прежнему в том, что они играют моментами. Когда инвестируешь такого рода деньги и имеешь такого рода мастерство, требуется нечто большее".

"В большинстве матчей, которые мы видели за последние месяцы, им не хватало стабильности в своей игре. "Юнайтед" удавалось выгрызать результаты, но в конце концов это их настигло. Если смотреть шире, то тебе нужно больше этого", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2024 09:00

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