"Арсенал" составил шорт-лист из четырех нападающих на летнее трансферное окно.

По информации TEAMtalk, "Арсенал" очень хочет обзавестись забивным нападающим топ-уровня, чего "канонирам" явно не хватает в этом сезоне.



Утверждается, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета является большим поклонником Виктора Осимхена, и "канониры" уже контактируют с представителями бомбардира "Наполи".



Однако в данный момент "Челси" является претендентом номер один на Осимхена. Вдобавок Виктор находится на радаре у ПСЖ, которому нужна замена для Килиана Мбаппе.



Поэтому в шорт-листе "Арсенала" есть три других нападающих: Виктор Дьекереш из "Спортинга", Жоао Педро из "Брайтона" и Виктор Бонифасе из "Байера".



Как видно, в списке "Арсенала" нет нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни, у которого останется только 12 месяцев по контракту после окончания этого сезона.