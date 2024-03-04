27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 4 марта, поединком "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенала" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Шеффилд Юнайтед" проиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (1 победа). Клинки" пропустили 66 голов в 26 первых поединках, что является рекордном для данной стадии сезона в высшем дивизионе со времен "Ипсвича" в 1963/64.
"Арсенал" стремится к своей седьмой победе в Премьер-Лиге подряд. В шести первых матчах чемпионата в 2024 году "канониры" забили 25 голов.
"Арсенал" выиграл все три последние встречи с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате с общим счетом 10:1. "Канониры" могут впервые в истории одержать три победы подряд в гостях у "клинков".
К тренировкам с первой командой "Шеффилд Юнайтед" вернулись Джордж Болдок и Бен Бреретон Диас. Кэмерон Арчер пропустит еще несколько недель. Мейсон Холгейт дисквалифицирован.
Полузащитник Томас Партей готов сыграть за "Арсенал" впервые с октября. Такехиро Томиясу и Александр Зинченко под вопросом, как и залечивший колено Габриэль Жезус.
04.03.2024 06:00
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Будет интересно наблюдать, если шансы на чемпионство останутся у всех трёх команд.
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Фпирёт!
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