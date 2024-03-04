27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Деклан Райс В понедельник, 4 марта, поединком "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенала" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Шеффилд Юнайтед" проиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (1 победа). Клинки" пропустили 66 голов в 26 первых поединках, что является рекордном для данной стадии сезона в высшем дивизионе со времен "Ипсвича" в 1963/64.

"Арсенал" стремится к своей седьмой победе в Премьер-Лиге подряд. В шести первых матчах чемпионата в 2024 году "канониры" забили 25 голов.

"Арсенал" выиграл все три последние встречи с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате с общим счетом 10:1. "Канониры" могут впервые в истории одержать три победы подряд в гостях у "клинков".

К тренировкам с первой командой "Шеффилд Юнайтед" вернулись Джордж Болдок и Бен Бреретон Диас. Кэмерон Арчер пропустит еще несколько недель. Мейсон Холгейт дисквалифицирован.

Полузащитник Томас Партей готов сыграть за "Арсенал" впервые с октября. Такехиро Томиясу и Александр Зинченко под вопросом, как и залечивший колено Габриэль Жезус.


Метки анонс тура, Арсенал, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. alisson 04.03.2024 09:17 # alisson
    Будет интересно наблюдать, если шансы на чемпионство останутся у всех трёх команд.

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  2. redwhitegun 04.03.2024 06:13 # redwhitegun
    Фпирёт!

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