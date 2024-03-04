Египтяне отклонили просьбу "Ливерпуля" насчет Салаха

Египетская федерация футбола отклонила просьбу "Ливерпуля" не вызывать нападающего Мохамеда Салаха на предстоящий международный перерыв.

Салах досрочно прервал свое выступление на Кубке Африки из-за травмы задней поверхности бедра, вернувшись на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" две недели назад.



Но затем у Салаха возникли мышечные проблемы, и Мохамед пропустил четыре последних матча "Ливерпуля", включая финал Кубка Лиги против "Челси".



Как сообщает Daily Express, "Ливерпуль" уже попросил египтян не вызывать Салаха на товарищеский матч против сборной Новой Зеландии 22 марта, однако "красным" было отказано.



В следующий уикенд "Ливерпуль" совершит выезд к "Манчестер Сити", если Мохамед выйдет на поле "Этихад", это только увеличит шансы того, что 31-летний англичанин будет задействован и своей сборной.