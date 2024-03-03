Тен Хаг надеется, что "Юнайтед" еще попадет в Лигу Чемпионов

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что расширение формата Лиги Чемпионов позволит его команде попасть в элитный европейский турнир.

После поражения 3:1 от "Манчестер Сити" в воскресенье "Юнайтед" обнаружил себя на шестой позиции в Премьер-Лиге, имея отрицательную разницу мячей.

"Юнайтед" находится в 11 очках от четвертого места, однако Тен Хаг не считает такое отставание приговором и верит, что "красные дьяволы" способны опередить хотя бы пятый "Тоттенхэм".

"В этом году мы по-настоящему прибавили, но порой тебе приходится делиться очками. Каждый может победить каждого, и ситуация может быстро измениться".

"Пятая строчка в лиге тоже может открыть путь в Лигу Чемпионов, поэтому мы должны сражаться за нее", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 03.03.2024 23:56 # superperez101
    интересно кого он хочет выкинуть из пятёрки
    там тренеры лучше чем он, в каждой их этих пяти команд))

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  2. van-dijk 03.03.2024 23:46 # van-dijk
    Маншестер не может быть пятым.

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  3. danik9 03.03.2024 23:37 # danik9
    Из-за тебя идиота дополнительную квоту Англия в ЛЧ не получит, не надо было в говно-группе занимать последнее место. А теперь он надеется выйти в ЛЧ с 5 места, не нужен ты там, только позорить АПЛ будешь!

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