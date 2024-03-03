Тен Хаг надеется, что "Юнайтед" еще попадет в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что расширение формата Лиги Чемпионов позволит его команде попасть в элитный европейский турнир.

После поражения 3:1 от "Манчестер Сити" в воскресенье "Юнайтед" обнаружил себя на шестой позиции в Премьер-Лиге, имея отрицательную разницу мячей.



"Юнайтед" находится в 11 очках от четвертого места, однако Тен Хаг не считает такое отставание приговором и верит, что "красные дьяволы" способны опередить хотя бы пятый "Тоттенхэм".



"В этом году мы по-настоящему прибавили, но порой тебе приходится делиться очками. Каждый может победить каждого, и ситуация может быстро измениться".



"Пятая строчка в лиге тоже может открыть путь в Лигу Чемпионов, поэтому мы должны сражаться за нее", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.