Тен Хаг надеется, что "Юнайтед" еще попадет в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что расширение формата Лиги Чемпионов позволит его команде попасть в элитный европейский турнир.
После поражения 3:1 от "Манчестер Сити" в воскресенье "Юнайтед" обнаружил себя на шестой позиции в Премьер-Лиге, имея отрицательную разницу мячей.
"Юнайтед" находится в 11 очках от четвертого места, однако Тен Хаг не считает такое отставание приговором и верит, что "красные дьяволы" способны опередить хотя бы пятый "Тоттенхэм".
"В этом году мы по-настоящему прибавили, но порой тебе приходится делиться очками. Каждый может победить каждого, и ситуация может быстро измениться".
"Пятая строчка в лиге тоже может открыть путь в Лигу Чемпионов, поэтому мы должны сражаться за нее", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.
03.03.2024 23:00
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интересно кого он хочет выкинуть из пятёрки
там тренеры лучше чем он, в каждой их этих пяти команд))
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Маншестер не может быть пятым.
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Из-за тебя идиота дополнительную квоту Англия в ЛЧ не получит, не надо было в говно-группе занимать последнее место. А теперь он надеется выйти в ЛЧ с 5 места, не нужен ты там, только позорить АПЛ будешь!
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