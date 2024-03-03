Уоткинс мечтает попасть на Евро-2024

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что мечтает поехать на Евро-2024 со сборной Англии.

Накануне 28-летний Уоткинс, на счету которого девять матчей за сборную Англии, своим дублем помог "Вилле" одержать победу 2:3 над "Лутоном".



Уоткинс является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 16 голами, а также имеет на своем счету 10 результативных передач.



Уоткинс надеется, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт не оставит его успехи без внимания, прежде не взяв Олли на Евро-2020 и ЧМ-2022.



"Я бы солгал вам, если бы сказал, что не думаю о Евро. Я уже несколько лет играю в Премьер-Лиге. Я не попал в заявку на предыдущее Евро, потому что то был мой первый сезон в Премьер-Лиге".



"Я забиваю, я зарекомендовал себя, так что это зависит от тренера, выберет ли он меня", — цитирует Уоткинса BBC.