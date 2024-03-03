Уоткинс мечтает попасть на Евро-2024
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что мечтает поехать на Евро-2024 со сборной Англии.
Накануне 28-летний Уоткинс, на счету которого девять матчей за сборную Англии, своим дублем помог "Вилле" одержать победу 2:3 над "Лутоном".
Уоткинс является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 16 голами, а также имеет на своем счету 10 результативных передач.
Уоткинс надеется, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт не оставит его успехи без внимания, прежде не взяв Олли на Евро-2020 и ЧМ-2022.
"Я бы солгал вам, если бы сказал, что не думаю о Евро. Я уже несколько лет играю в Премьер-Лиге. Я не попал в заявку на предыдущее Евро, потому что то был мой первый сезон в Премьер-Лиге".
"Я забиваю, я зарекомендовал себя, так что это зависит от тренера, выберет ли он меня", — цитирует Уоткинса BBC.
03.03.2024 21:00
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Будет очень странно, если не попадет. По сути альтернативу Кейну то больше и нет
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